Neu-Bayer Rodriguez: Das erwartet ihn am Mittwoch

Der FC Bayern München hat am Dienstag die Verpflichtung von James Rodriguez bekanntgegeben. Nun steht auch fest, wann der Kolumbianer vorgestellt und sein erstes Training an der Säbener Straße absolvieren wird.

München - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den WM-Torschützenkönig James Rodriguez von Real Madrid verpflichtet. Die Münchner einigten sich mit den Königlichen auf ein zweijähriges Leihgeschäft bis 30. Juni 2019 mit anschließender Kaufoption.

Der Marktwert des Kolumbianers, der bei Real zuletzt nur noch Ersatz war, liegt bei rund 50 Millionen Euro. Der Offensivspieler, der am Mittwoch (14.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vorgestellt und danach (17.00 Uhr) sein erstes Training in München absolviert, war 2014 für 80 Millionen vom AS Monaco zu Real gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2020.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten. Die Verpflichtung von James Rodriguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Für James Rodriguez ist der 12. Juli nicht nur wegen der offiziellen Präsentation in München ein besonderer Tag. Der Kolumbianer wird am Mittwoch 26 Jahre alt.

