„Immer noch überwältigt“: FC Bayerns Ibrahimović (17) mischt die Serie A auf – Droht der Abgang?

Von: Boris Manz

Arijon Ibrahimović glänzt in Italien. Binnen vier Tagen traf das Talent in der Coppa Italia und in der Serie A. Dem FC Bayern droht nun der Abgang.

Frosinone – Was für eine Woche für Arijon Ibrahimović. Das Edeltalent des FC Bayern wirbelt weiter in der Serie A und trifft zum zweiten Mal in vier Tagen. Nach seinem Debüt-Tor in der Coppa Italia stand der 17-Jährige erstmals in der Startelf von Frosinone Calcio und zahlte das Vertrauen des Trainers mit Leistung zurück.

Arijon Ibrahimović Geboren: 11. Dezember 2005 (Alter: 17 Jahre) Position: Linksaußen, Offensives Mittelfeld, Rechtsaußen Vereine: Greuther Fürth (-2014), 1. FC Nürnberg (-2018), FC Bayern München (-2023), Frosinone Calcio (seit 2023) Marktwert (laut transfermarkt.de): 1.000.000 €

Ibrahimović und Cuni treffen in der Serie A – Beide spielten für den FC Bayern München

Nach einer kurz getretenen Ecke servierte Ibrahimović butterweich für Mitspieler Marvin Cuni, der den Ball gekonnt per Hacke ins Tor unterbrachte. Cuni und Ibrahimović – die beiden scheinen sich zu verstehen. Beide wechselten in diesem Jahr vom FC Bayern München nach Italien. Für Cuni, der bis 2012 beim SE Freising kickte und anschließend an den Campus wechselte, ist es sein erstes Tor in der Serie A. Der Jubel kannte dementsprechend keine Grenzen.

Eine Viertelstunde später war es Ibrahimović selbst, der jubeln durfte. Riccardo Marchizza wurde im Strafraum angespielt und legte den Ball per Hacke in den Raum. Dort lief das Bayernjuwel ein und knallte die Kugel humorlos unter die Latte. In Jubelpose lief der Youngster anschließend Richtung Eckfahne und rutschte über den Rasen.

Arijon Ibrahimović (l.) jubelt gemeinsam mit Marvin Cuni (r.) gegen Empoli über sein erstes Tor in der Serie A. © Imago/Fotografo01/ipa-agency.net

Ex-FCB-Stars Zirkzee und Gravenberch gratulieren – Droht nun der Abgang?

Auf Instagram meldete sich der Linksaußen nun zu Wort und beschrieb seine Gefühlswelt nach dem ersten Tor im italienischen Oberhaus: „Immer noch überwältigt, sehr glücklich und dankbar.“ Darunter gratulierten neben Cuni auch zahlreiche ehemalige Mitspieler wie Liverpools Ryan Gravenberch oder Joshua Zirkzee, der zuletzt ebenfalls in Italien für Aufsehen sorgte.

Die Leihe in die Serie A scheint sich für Ibrahimović auszuzahlen, doch dem FC Bayern blüht trotz Ausleihe ein fester Abgang des Talents. Wie Transferinsider Fabrizio Romano auf dem Nachrichtenportal X schreibt, besitzt Frosinone eine Kaufoption. Die beläuft sich den Informationen folgend auf 3,5 Millionen Euro. Auf transfermarkt.de wird der Marktwert des U19-Nationalspielers aktuell auf eine Million Euro taxiert. Bei weiteren spektakulären Auftritten wie diesem dürfte Ibrahimović aber zum Schnäppchen für die Italiener werden.

Nach starken Leistungen in Italien: FC Bayern hat Rückkaufklausel für Ibrahimović

Romano macht den FCB-Fans aber auch Hoffnung auf eine Rückkehr Ibrahimovics: Der Rekordmeister hat demnach eine Rückkaufklausel, sollte Frosinone den Angreifer fest verpflichten. Im Jahr 2024 müssten die Münchner dann 11 Millionen Euro zahlen – ein Jahr später wären 15 Millionen Euro fällig.

Erst am Ende des Sommers machte der FCB den Transfer von Ibrahimović nach Italien fix. Die positive Entwicklung wird man mit Freude zur Kenntnis nehmen. (Boris Manz)