Holger Seitz „einfach nur stolz“ auf FCB II – Türkgücü mit zehn Toren in der englischen Woche

Von: Robert M. Frank

Torschütze zum 1:0: Lovro Zvonarek (2.v.l.) sah kurz danach die Gelb-Rote Karte. © IMAGO/Ulrich Wagner

Im fünften Anlauf hat es für den FC Bayern II zum ersten Saisonsieg gereicht. In einem brisanten Spiel in Bayreuth glückte den kleinen Bayern in Unterzahl ein Erfolg. Und auch Türkgücü München kehrte in einer Woche mit gleich zwei hohen Siegen zurück in die Erfolgsspur.

München – SpVgg Bayreuth - FC Bayern II 1:2 (0:2). Trotz einer frühen Gelb-Roten Karte für Lovro Zvonarek (33.), die auch eine Rote Karte für FCB-Trainer Holger Seitz mit sich brachte, reichte es für den FC Bayern II zu einem Sieg bei Drittliga-Absteiger Bayreuth. „Ich bin einfach nur Stolz auf mein Team“, lobte Seitz.

Der spätere Übeltäter Zvonarek traf bei einem schnellen Vorstoß nach mustergültiger Vorarbeit von Arijon Ibrahimović zunächst zum 1:0 (22.), bevor Paul Wanner per Flachschuss auf 2:0 erhöhte (37.). Erst ein von Jann-Christopher George verwandelter Elfmeter brachte die Hausherren in der zweiten Hälfte wieder auf 1:2 heran (62.).

Mehr war nicht drin für die Altstädtler, die in der Schlussphase einige gute Chancen auf den Ausgleich versiebten. Erfreulich war aus Sicht der Bayern auch die Einwechslung von Kapitän Timo Kern, der nach seiner Verletzung zum Saisonauftakt erstmals wieder eingewechselt wurde.

Türkgücü München - SpVgg Ansbach 4:1 (3:1). – Satte zehn Tore erzielte Türkgücü München in der englischen Woche. Auf ein 6:0 unter der Woche im Totopokal gegen den Bayernligisten Heimstetten legte die Mannschaft von Cheftrainer Alper Kayabunar gegen die zuvor ungeschlagenen Ansbacher vier weitere Treffer nach. Die in der Vorwoche bei Spitzenreiter Aubstadt erstmals unterlegenen Münchner legten in der Partie im Sportpark Heimstetten einen Traumstart hin, Kevin Hingerl verwandelte einen Handelfmeter früh zum 1:0 (5.).

Die Gäste kamen mit dem nächsten Angriff auf der Gegenseite über Lukas Schmidt zum 1:1 (7.), bevor sich ein ausgeglichenes Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten entwickelte. Das 2:1 aus der Distanz von Sascha Hingerl (15.) sowie das Ansbacher Eigentor von Jonas Bayerlein (29.) ließ Türkgücü auf die Siegerstraße abbiegen.

Bei den weiteren Großchancen für Türkgücü zeigte sich lediglich Stefan Maderer kurz nach dem Seitenwechsel beim vorentscheidenden 4:1 treffsicher (47.). „Wir haben das Spiel nach dem vierten Tor clever zu Ende gespielt“, sagte Kayabunar. (Robert M. Frank)