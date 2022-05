„Das passiert“ - Demichelis lässt Vize-Kapitän Maxi Welzmüller auf der Bank schmoren

Kapitän Nico Feldhahn (li.) war 85 Minuten im Einsatz. Stellvertreter Maxi Welzmüller wurde als einziger Feldspielerspieler nicht von Martin Demichelis eingesetzt. © Imago Images/Hartenfelser

Bitterer Abend für Maxi Welzmüller. Im letzten Heimspiel für den FC Bayern II kamen alle Feldspieler zum Einsatz, nur den Vize-Kapitän berücksichtigte Martin Demichelis nicht.

München - Martin Demichelis und Maximilian Welzmüller - das hat offensichtlich nie so richtig zusammengepasst. Seit der Argentinier im April 2021 die zweite Mannschaft des FC Bayern übernommen hat, stand der Vize-Kapitän inklusive vergangenen Freitag noch vier Mal in einem Pflichtspiel über die volle Distanz auf dem Feld.

Im Abstiegsjahr waren es unter dem Ex-Star nur Joker-Einsätze, obwohl in einigen engen Spielen im Kampf um den Klassenerhalt die Routine des defensiven Mittelfeldspielers hätte helfen können. In der Spielzeit 2021/22 durfte Welzmüller gegen Bayreuth, Heimstetten, Illertissen und Unterhaching die 90 Minuten voll machen. Zweimal war er nicht im Kader, sieben Mal setzte Demichelis wie am Freitagabend auf andere Spieler und 14 Mal musste der 32-Jährige verletzungsbedingt passen. Deshalb verkündete er in der vergangenen Woche seinen Abschied.

FC Bayern II: Martin Demichelis gönnt Nico Feldhahn Sonerapplaus - Maxi Welzmüller bleibt auf der Bank

Vor der 0:4-Klatsche gegen Wacker Burghausen hatte sich der Vize-Kapitän wieder zurück in den Kader gekämpft und im letzten Heimspiel der Saison darauf gehofft, einige Minuten vor den Fans im Grünwalder Stadion zu bekommen. Und es hätte so einfach sein können: Kapitän Feldhahn, der seine Karriere kommenden Freitagabend gegen Nürnberg II beendet, bekam den würdigen Abschied vor den eigenen Anhänger und machte in der 85. Minute beim Spielstand von 0:4 Platz. Mitspieler, Gegner, Zuschauer und Journalisten erhoben sich von den Plätzen und applaudierten dem 35-Jährigen ein letztes Mal in der Heimspielstätte in Giesing. Als logischer Ersatz kam wohl für alle Stadionbesucher eigentlich nur Feldhahns Stellvertreter Welzmüller in Frage, nur nicht für Demichelis.

„In meinen letzten Spiel für Malaga gegen Real Madrid war ich auch auf der Bank und habe keine Minute gespielt. Das passiert.“

„Leider ist das Spiel ein bisschen dumm gelaufen. Wir hatten schon zwei Wechsel in der Halbzeit. Danach waren wir noch drin im Spiel und am Ende musste ich wegen Nico einen Wechsel machen“, versuchte sich der 51-Nationalspieler Argentiniens in nicht einfach nachzuvollziehenden Rechtfertigungen gegenüber der Presse. Nach seiner sechswöchigen Verletzungspause hätte Welzmüller nur drei Trainings gehabt und sei deshalb auch kein Kandidat für die Startelf gewesen. „In meinen letzten Spiel gegen Real Madrid in Malaga war ich auch auf der Bank und habe keine Minute gespielt. Das passiert“, schob er lapidar hinterher.

Welzmüller wird und muss darüber hinwegkommen. „Ich möchte noch weiter höherklassig Fußball spielen“, hatte er bei der Vertragsauflösung angekündigt. Als neuer Klub wird die SpVgg Unterhaching gehandelt. Menschlich hätte es der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Demichelis besser lösen können, auch wenn er noch als Trainernovize gilt. Die U23 von der Säbener Straße ist erst die zweite Trainerstation des 41-Jährigen, nachdem er von Juli 2019 bis April 2021 die U19 der Roten betreut hatte. Bald könnte der nächste Schritt in der noch jungen Trainerkarriere folgen. Angeblich hat Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld beim Argentinier angeklopft und traut ihm den Neustart in der 2. Bundesliga zu. (Jörg Bullinger)