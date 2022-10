FC Bayern II: Wird Seitz Nachfolger von Demichelis? Gerüchte um Trainerwechsel zur Rückrunde

Comeback an der Seitenlinie? Holger Seitz (Mitte) führte den FC Bayern II 2019 als Trainer in die 3. Liga. © Imago Images / Sven Leifer

Wechselt Martin Demichelis nach Argentinien, könnte Holger Seitz sein Trainer-Comeback feiern. Die Entscheidung käme überraschend.

München - Der Aufstiegsheld aus dem Sommer 2019 steht angeblich vor einer Rückkehr auf die Trainerbank der U23: Holger Seitz soll offenbar Nachfolger von Martin Demichelis werden, der angeblich vor einem Wechsel in seine Heimat steht. Der ehemalige Verteidiger ist heißer Kandidat für den Cheftrainerposten bei seinem Jugendverein River Plate.

In der vergangenen Woche berichteten argentinische Medien erstmals vom Interesse des viermaligen Copa-Libertadores-Siegers am 41-jährigen Coach. Marcello Gallardo hört zum Jahresende auf. Demichelis könnte die Vorrunde in der Regionalliga mit der Reserve des FC Bayern noch beenden und dann nach Südamerika zurückkehren. „Wer sich für diesen Beruf entscheidet, wer träumt nicht davon, den Verein seiner Kindheit zu leiten?“, hatte der 51-fache Nationalspieler Anfang 2021 einst geantwortet, als er auf den Job in Buenos Aires angesprochen wurde.

FC Bayern II: Martin Demichelis vor Wechsel nach Argentinien - übernimmt Holger Seitz?

Wie die Bild berichtet, würde der Rekordmeister Demichelis keine Steine in den Weg legen. Als Nachfolger soll Campus-Leiter Holger Seitz an die Seitenlinie bei der U23 zurückkehren. Es wäre seine dritte Amtszeit als Trainer der U23. In der Saison 2018/19 führte der Publikumsliebling den Nachwuchs der Roten zur Meisterschaft und dann in zwei dramatischen Spielen gegen die 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg in die 3. Liga.

Anschließend wechselte er zunächst auf eigenen Wunsch in die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). Nach dem Abgang von Drittliga-Meister-Trainer Sebastian Hoeneß zur TSG 1899 Hoffenheim sprang der ehemalige Mittelfeldspieler ein, als der Klub keinen passenden Übungsleiter für die Talente finden konnte. 30 Spiele lang betreute Seitz das Team, ehe Demichelis gemeinsam mit Danny Schwarz für die restlichen acht Partien übernahm und in die Regionalliga abstieg.

FC Bayern II: Neustart mit neuem Trainer oder Holger Seitz als Übergangslösung

Das Comeback käme überraschend. Der gebürtige Niederbayer hatte 2021 sein Amt niedergelegt, damit er den Aufgaben am NLZ in der Ingolstädter Straße besser gerecht wird und Jochen Sauer im administrativen Bereich wieder mehr unterstützen kann. Durch die Rückkehr zur 2. Mannschaft würde möglicherweise einmal mehr ein Vakuum in Campus-Leitung entstehen. Außerdem wäre Seitz wie in der Vergangenheit wohl nur eine Übergangslösung bis ein passender Nachfolger gefunden ist.

Mit 25 Punkten steht Demichelis nach 17 Spieltagen auf Rang sieben der Regionalliga-Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer Unterhaching beträgt 16 Punkte. In den Meisterschaftskampf wird die Mannschaft kaum noch eingreifen können. Von daher würde es aus Sicht des Klubs durchaus auch Sinn machen, einen neuen Mann zu verpflichten. Der könnte dann bereits ab der Rückrunde eine schlagkräftige Truppe für die Saison 203/24 aufbauen, die den Aufstieg ins Visier nimmt. (jb)