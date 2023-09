„Kommunikation steht an oberster Stelle“: Ex-Bayern-Coach Danny Galm über Wanner, Krätzig und Yildiz

Von: Michael Zbytek

Danny Galm trainierte sie alle: Paul Wanner (l.), Frans Krätzig (m.) und Kenan Yildiz (r.). © Imago Eibner / Buzzi

Der Ex-U19-Bayern-Coach Danny Galm fand im SPORT1-Interview viel Lob für seine ehemaligen Schützlinge Paul Wanner, Frans Krätzig und Kenan Yildiz.

München – Die Suche nach dem nächsten Thomas Müller beschäftigt den FC Bayern schon seit Langem. Der „Urbayer“ ist das Aushängeschild des deutschen Rekordmeisters und das letzte „echte“ Eigengewächs, dem der große Durchbruch gelang. Müllers Debüt in der Bundesliga ist bereits 15 Jahre her. Danny Galm, heute Coach des SV Sandhausen, war zwischen 2021 und 2023 als Trainer am FCB-Campus aktiv, und trainierte einige vielversprechende Bayern-Talente.

FCB-Talente Krätzig und Wanner noch in Deutschland – Ex-Bayer Yildiz bei Juventus in Italien

Von seinen ehemaligen Schützlingen prophezeit Galm Paul Wanner, Frans Krätzig und Kenan Yildiz eine aussichtsreiche Karriere. Für das Trio fand der 37-Jährige im SPORT1-Interview viel Lob.

Krätzig trägt als einziger der drei in dieser Saison das Trikot des FC Bayern – eventuell sogar in der Bundesliga. Wanner wurde zum Ende der Wechselperiode für ein Jahr in die 2. Bundesliga zum SV Elversberg verliehen und startete dort mit einem Traumdebüt. Yildiz spielt schon seit mehr als einem Jahr bei Juventus Turin. Auch er erwischte in der U19 des italienischen Rekordmeisters einen Start nach Maß und debütierte mittlerweile in der Serie A.

Galm lobt Wanner als „unglaublich guten Fußballer“

Galm verfolgt die Entwicklung seiner ehemaligen Spieler und ist weiterhin mit ihnen in Kontakt. Den Karrieresprung von Krätzig ordnet er als „nicht unbedingt absehbar“ ein und erinnert sich während seiner Anfangszeit an eine Schambeinentzündung, die Krätzig monatelang außer Gefecht setzte. Damals soll es Gespräche gegeben haben, ob Krätzig überhaupt eine Zukunft beim FC Bayern hat. Heute freut sich Galm umso mehr über die starken Leistungen des 20-Jährigen.

Paul Wanner beschreibt der gebürtige Miltenberger als „unglaublich guten Fußballer“. „Ihn kannst du auf allen Höhen anspielen, er hat immer eine sehr gute Idee.“ Bei Wanner ginge es jetzt darum, ihn auf die ganz große Bühne vorzubereiten. Verbesserungspotenzial sieht Galm aber noch in der Balance zwischen dem Offensiv- und Defensivverhalten des Mittelfeld-Juwels.

Yildiz kommt bei der alten Dame immer mehr zum Zug – Kommunikation als wichtigster Aspekt für Galm

Mit Yildiz tauscht sich Galm auch heute noch aus. So gratulierte der SVS-Coach dem 18-Jährigen beispielsweise zu seinem Ersteinsatz in der Serie A am 20. August gegen Udinese Calcio. Darauf angesprochen, ob man bei Yildiz das Talent nicht sofort erkannt hätte, sagt Galm: „Man wird nie jedem Spieler gerecht werden können. Es gibt verschiedene Wege, um nach oben zu gehen. Der Traum von jedem Jugendspieler ist es, beim FC Bayern durchzustarten. Aber es gibt auch Umwege. Am Ende setzen sich die Spieler durch, die das beste Gesamtpaket haben.“

Zudem betont Galm, wie wichtig eine starke Kommunikation zu den jungen Talenten sei: „Das Thema Kommunikation befindet sich bei mir an oberster Stelle. Im Zentrum meiner Wertehierarchie steht der gegenseitige Respekt. Und um Respekt zu bekommen, muss ich mit Spielern und Mitarbeitern im ständigen Austausch sein – das ist wichtig.“ (Michael Zbytek)