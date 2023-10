FC Bayern II gegen Bamberg LIVE: Feiern die U23 den nächsten Heimsieg?

Von: Dominik Veitenhansl

Auch gegen Eintracht Bamberg möchte der FC Bayern II wieder jubeln. © DiZ-PiX/Imago

Nachdem die letzten beiden Partien des FC Bayern II verlegt wurden, trifft das Team am Freitagabend auf Eintracht Bamberg. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

FC Bayern München II – FC Eintracht Bamberg 2010 -:- (-:-)

Bayern II möchte seine starke Form bestätigen und einen Heimsieg gegen Bamberg einfahren. Der Aufsteiger steht momentan auf dem vorletzten Platz.

Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten aus dem Grünwalder Stadion im Live-Ticker.

München – Am 3. Oktober absolvierte der FC Bayern II gegen die SpVgg Ansbach sein bisher letztes Regionalliga-Spiel. Während die darauffolgende Partie in Aschaffenburg aufgrund einer Krankheitswelle der Gastgeber verlegt wurde, konnte die Reserve des Deutschen Rekordmeisters eine Neuansetzung für das Heimspiel gegen Buchbach und die Partie gegen die Reserve von Greuther Fürth erwirken. Grund hierfür war die Länderspielpause, in der auch einige Spieler der zweiten Mannschaft zu ihren Jugendnationalmannschaften reisten.

FC Bayern München II empfängt Eintracht Bamberg - Gibt Schneller sein Comeback nach langer Verletzungspause?

Nach über zwei Wochen Pause hat das Warten der Amateure-Fans nun ein Ende: Am Freitagabend empfangen die kleinen Bayern den Aufsteiger FC Eintracht Bamberg im Grünwalder Stadion. Dort wollen sie ihre starke Form bestätigen. In den letzten fünf Spielen holte Bayern II neben einem Unentschieden vier Siege.

Gegen Bamberg soll der nächste Dreier folgen. Einfach wird es aber nicht für die Reserve. „Wir erwarten Bamberg als eine sehr tief stehende Mannschaft, die es uns zur Aufgabe machen wird, Lücken zu finden“, meint Holger Seitz, Cheftrainer von Bayern II. Kurzfristig muss der Coach auf den erkälteten Abwehrchef Steve Breitkreuz und auf den angeschlagenen Keeper Max Schmitt verzichten, der zuletzt den Vorzug auf der Torwartposition erhielt. Ein möglicher Ersatz steht wieder bereit: Nach langer Verletzungspause ist Lukas Schneller wieder im Bayern-Kader.

Die Formkurve von Eintracht Bamberg zeigt nach oben

Der Gegner aus Bamberg zeigte sich zuletzt in verbesserter Form. In den beiden vergangenen Partien blieben die Domreiter ungeschlagen und konnten nach Punkten mit dem Tabellensechzehnten Memmingen gleichziehen. Gegen den Nachwuchs von der Säbener Straße möchte der Aufsteiger seine Serie fortsetzen. „Auch gegen die Bayern wird es wieder wichtig sein, hart zu arbeiten und fleißig zu sein, um am Ende vielleicht einen Punkt aus München zu entführen“, sagt Bamberg-Trainer Jan Gernlein. Bayern II will dieses Vorhaben verhindern. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Dominik Veitenhansl)