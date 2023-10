FC Bayern II gegen SpVgg Ansbach LIVE: Traumstart! U23 gelingt frühes Tor

Von: Boris Manz

Timo Kern, Younes Aitamer und Lucas Copado (v.r.) fehlten gegen Aubstadt krankheitsbedingt. © Imago/DiZ-PiX

Am Tag der Deutschen Einheit trifft der FC Bayern II auf die SpVgg Ansbach. Wir berichten im Live-Ticker vom Regionalliga-Duell aus dem Grünwalder Stadion.

FC Bayern München II – SpVgg Ansbach -.- (-.-)

– -.- (-.-) Die Bayern Amateure sind durch das Remis gegen Aubstadt (0:0) seit vier Spielen ungeschlagen. Hält die Serie gegen Ansbach?

Regionalliga Bayern: Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

München – So richtig freute sich beim FC Bayern II über das Unentschieden am Wochenende niemand. Trotz langer Überzahl trennte sich die Reserve des Rekordmeisters vom TSV Aubstadt torlos. „Uns hat die Lockerheit und die Leichtigkeit im letzten Drittel gefehlt“, haderte U23-Trainer Holger Seitz. „Das Spiel hat gezeigt, woran wir mit den jungen Spielern noch arbeiten müssen.“ Immerhin: Die Bayern bleiben durch das Remis auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. Nun wartet mit der SpVgg Ansbach eine vermeintlich machbare Aufgabe.

SpVgg Ansbach gastiert in München – Startet Fukui erneut für den FC Bayern II?

Die drei Siege gegen Illertissen, Schweinfurt und Memmingen dürften zudem etwas Auftrieb geben. Dazu schossen die Münchner die Mittelfranken im vergangenen Jahr mit 4:1 ab. Doch im Hinspiel gab es eine 2:0-Niederlage. Die Ansbacher steckten zuletzt in einer Krise. Sieben Spiele in Serie konnte die Elf von Christoph Hesselmeier nicht gewinnen. Am Sonntag platzte vor allem aufgrund einer starken Defensivleistung der Knoten gegen die Reserve des FC Augsburg.

Die Bayern müssen sich also etwas einfallen lassen. Personell könnte Holger Seitz wieder umbauen. Nach einer kleinen Erkältungswelle im Team stehen drei Spieler vor der Rückkehr. Gegen Aubstadt fehlten Timo Kern, Younes Aitamer und Lucas Copado. Für den angeschlagenen Kapitän rückte Taichi Fukui in die Startelf, der zuletzt auch bei den Profis aufmerksam machen durfte. Beim DFB-Pokal-Duell gegen Preußen Münster wurde der Japaner eingewechselt. „Eine große Motivation“, sagte Fukui anschließend. Gegen Ansbach könnte der 19-Jährige erneut starten.

Regionalliga im Live-Ticker: FC Bayern München II setzt auf Schmitt (17)

Im Tor wird Holger Seitz wohl weiter auf Max Schmitt setzen. Der 17-Jährige rückte nach den Verletzungen von Ricky Hülsmann fällt aufgrund von Oberschenkelproblemen aus – Ersatzkeeper Benjamin Ballis riss sich das vordere Kreuzband. Schmitt war eigentlich für die U19 vorgesehen, darf jetzt aber in der Regionalliga sein Können unter Beweis stellen.

Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (btfm)