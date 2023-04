FC Bayern II gegen Aubstadt LIVE: Stoppt die Seitz-Elf den Höhenflug des TSV?

Von: Boris Manz

Teilen

Arijon Ibrahimović traf gegen Greuther Fürth II zum 1:1-Ausgleich. © Imago/Sportfoto Zink/Alexander Schlirf

Der FC Bayern München II empfängt heute am 34. Spieltag der Regionalliga den TSV Aubstadt. Stoppt die Seitz-Elf den Höhenflug des TSV? Der Live-Ticker.

34. Spieltag der Regionalliga Bayern : FC Bayern München II gegen TSV Aubstadt.

: FC Bayern München II gegen TSV Aubstadt. Der FCB hat eine kleine Formkrise. Zweimal in Folge blieben die Roten sieglos: Gelingt jetzt der Turnaround?

Der TSV Aubstadt erlebte hingegen zuletzt einen Höhenflug. Seit sechs Spielen ist man ungeschlagen. Hält die Serie an?

Anpfiff ist heute, den 28. April, um 19 Uhr im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Auf dem Papier sollten die Rollen klar verteilt sein. Die FC Bayern Amateure empfangen als Favorit den lange als möglichen Abstiegskandidaten gehandelten TSV Aubstadt – am Freitagabend sind die Vorzeichen aber ein Stück weit umgedreht. Die Reserve des Rekordmeisters warten nach enttäuschenden Spielen gegen die Kellermannschaften SpVgg Greuther Fürth II (1:1) und TSV Rain (0:1) wieder auf Erfolgserlebnis.

Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen TSV Aubstadt im Live-Ticker

Und jetzt geht es ausgerechnet gegen eines der formstärksten Teams aktuell. Seit dem Victor Kleinhenz wieder an der Seitenlinie steht, ist der TSV ungeschlagen. In sechs Spielen holte man 14 Punkte und hielt dabei sogar der SpVgg Unterhaching (1:1) stand. Dank die beeindruckende Serie und der engen Tabellenkonstellation in der Regionalliga Bayern kletterte der TSV bis auf Rang sieben vor. Mit einem Sieg in München wäre der Klassenerhalt den Unterfranken kaum noch zu nehmen.

Doch auch die Bayern wollen gewinnen, Platz drei verteidigen und wieder in die Spur finden. „Die Jungs waren selbst mit ihren ersten Hälften in den letzten beiden Partien unzufrieden und sind hochmotiviert sich zu verbessern“, so Holger Seitz auf der vereinseigenen Homepage. Eine Verbesserung ist dringend nötig, falls Haching und Würzburg die Drittliga-Lizenz nicht erhalten, könnten die Amateure in etwa einem Monat in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga spielen. Da sollte man in Top-Form sein.

FC Bayern II empfängt um 19.00 Uhr den TSV Aubstadt im Grünwalder Stadion

Im Training lag der Fokus in der vergangenen Woche vor allem auf der Chancenverwertung. Mit 78 Buden stellen die Roten die drittbeste Offensive der Liga (2,36 Tore/Spiel), doch zuletzt stockte die Offensive. Gegen Rain und Fürth II gelang nur insgesamt ein Treffer. Gegen Aubstadt soll es jetzt wieder öfter klingeln.

Die kleinen Bayern haben sich also einiges vorgenommen und Seitz glaubt an seine Mannschaft: „Mit unseren Fans im Rücken bin ich optimistisch, dass wir ein geiles Spiel abliefern werden.“ Anstoß ist um 19:00 Uhr im Grünwalder Stadion. (btfm)