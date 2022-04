Nach U23-Debakel in Bayreuth: Hasan Salihamidzic kündigt neuen Anlauf auf die 3. Liga an

Teilen

2019 freute sich Hasan Salihamiczic mit der U23 über den Aufstieg in die 3. Liga. Die Rückkehr bleibt auch in der kommenden Saison das Ziel. © Sven Leifer

Es gibt nur noch eine winzige Chance auf die Drittliga-Rückkehr. 2023 will der FC Bayern II einen neuen Anlauf nehmen, dann aber unter erschwerten Bedingungen.

München - Die Abfuhr beim inzwischen auf neun Punkte enteilten Spitzenreiter SpVgg Bayreuth war deutlich. Schon zur Halbzeit war die Elf von Trainer Martin Demichelis am Ostermontag mit 0:3 in Rückstand. Nach 90 Minuten stand eine 0:4-Packung auf der Anzeigetafel im Hans-Walter-Wild-Stadion. „Es ist ein harter Schlag, den unsere Jungs heute bekommen haben“, sagte der Argentinier nach der Pleite. „Bayreuth war die bessere Mannschaft und wir haben verdient mit 4:0 verloren.“

Die U23 des FC Bayern hat zwar noch ein Nachholspiel, doch selbst bei einer Serie von sieben FCB-Siegen müssten Timo Rost und seine Mannschaft in den letzten sechs Spielen noch zweimal verlieren und einmal Unentschieden spielen, damit die Reserve von der Säbener Straße an die Tabellenspitze zurückkehrt. Mehr als unwahrscheinlich also. Das angestrebte Saisonziel, nach nur einer Spielzeit in die 3. Liga zurückzukehren, hat der Rekordmeister damit verfehlt.

FC Bayern II: Bleiben die drei Routiniers Feldhahn, Welzmüller und Kern an Bord?

In der kommenden Spielzeit werden die Münchner einen neuen Anlauf nehmen, um den Nachwuchshoffnungen der Zukunft eine bessere Plattform zu bieten. „Die dritte Liga ist erfahrungsintensiver“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Aber wir wissen ja, wie schwer es ist, mit unseren 18-, 19-jährigen in der 3. Liga zu bestehen. Trotzdem werden wir das weiter versuchen.“ Einfacher wird die Aufgabe in den kommenden Monaten nicht, denn der Meister der Regionalliga Bayern steigt 2023 nicht direkt auf, sondern muss noch die Relegation gegen Gewinner der Regionalliga Nordost überstehen.

Außerdem müssen die Verantwortlichen entscheiden, mit welchem Personal die kleinen Bayern angreifen. Die beiden Routiniers Maxi Welzmüller (32) und Timo Kern (32) sind noch bis 2023 bzw. 2024 gebunden und werden die „Amateure“ wahrscheinlich weiter anführen. Nicolas Feldhahns (35) Vertrag läuft aus. Es wäre seine achte Spielzeit, wenn er sich mit dem Klub auf eine erneute Verlängerung um ein Jahr verständigt.

„Für den einen ist die U23 mit Trainingseinheiten bei unseren Profis das Richtige, für den anderen mag eine Leihe im Inland oder ins Ausland besser sein.“

Einige Spieler werden nicht zu halten sein. Campus-Chef Jochen Sauer ist sich zum Beispiel bei Toptalent Gabriel Vidovic sicher, „eine weitere Saison Regionalliga würde ihm wenig für die weitere Entwicklung bringen“. Der Vertrag des 18-Jährigen wurde bereits bis 2025 verlängert. Er ist einer von mehreren Kandidaten für ein Leihgeschäft. Wer im Sommer sich einer neuen Herausforderung stellen wird, entscheidet auch Julian Nagelsmann. „Für den einen ist die U23 mit Trainingseinheiten bei unseren Profis das Richtige, für den anderen mag eine Leihe im Inland oder ins Ausland besser sein“, orakelt Salihamidzic.

Gewinnt die erste Mannschaft am Samstag den zehnten Titel in Serie, dürfen sich einige Youngster Hoffnungen machen. Drei Spiele bleiben dann noch in der 1. Bundesliga, in denen Nagelsmann den jungen Wilden wie Paul Wanner, Lucas Copado und Malik Tillman eine Bewährungschance geben könnte. Ein Schaufenster, um sich für andere Klubs interessant zu machen. „Leihgeschäfte sind ein Modell für die Zukunft“, bestätigte Sauer in der vergangenen Woche im Interview. Womit schon jetzt feststehen dürfte, dass sich die Zuschauer der Regionalliga Bayern 2022/23 wieder auf viele neue Gesichter freuen dürfen, die nach der U19-Bundesliga ihre ersten Schritt auf dem Weg zum Profi im Herrenbereich gehen. (Jörg Bullinger)