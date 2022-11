Trainer-Comeback von Holger Seitz beim FC Bayern II: Schritt zurück nach vorn

Ex-Stürmer Otschi Wriedt mit U23-Meistermacher Holger Seitz im Mai 2019 nach dem Titel in der Regionalliga Bayern. © Sven Leifer

Es ist offiziell. Holger Seitz kehrt an die Seitenlinie zurück. Der FC Bayern hat den 48-Jährigen als Nachfolger von Martin Demichelis präsentiert.

München - Erik ten Hag, Tim Walter, Sebastian Hoeneß und jetzt Martin Demichelis: In den vergangenen Jahren war die Münchner U23 für mehrere Trainer das Sprungbrett in den Profi-Fußball. Der Abschied des Argentiniers zu River Plate war spätestens am Freitag beschlossene Sache, als sich Demichelis nach dem 4:1-Sieg gegen die SpVgg Ansbach von den treuen Anhängern im Grünwalder Stadion feiern ließ. „Ich bin ein harter Mann, aber am Ende auch sensibel“, sagte ein angefasster Demichelis nach der Partie im Beisein der Journalisten. „Es war ein geiler Moment, einer der besten in meiner Karriere.“

„Am Ende ist die Hauptaufgabe, Spieler zum Profi zu machen und nicht Trainer auszubilden. Die Spielerausbildung hat Priorität.“

Drei Tage später ist offiziell, was die Spatzen längst von den Dächern gepfiffen haben. Holger Seitz wird zum dritten Mal Trainer der 2. Mannschaft des FC Bayern. Dafür wird der 48-Jährige seinen Posten als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) neben Jochen Sauer räumen und sich ausschließlich auf seinen Job an der Seitenlinie konzentrieren. Sauer bedauert zwar den Abgang seines engsten Mitarbeiters, macht aber gleichzeitig klar, dass Seitz langfristig mit den Stars der Zukunft arbeiten soll: „Am Ende ist die Hauptaufgabe, Spieler zum Profi zu machen und nicht Trainer auszubilden. Die Spielerausbildung hat Priorität“, kündigt Campus-Chef an. „Wir freuen uns über jeden Trainer, der sich entwickelt. Aber jetzt haben wir schon so viele Trainer, die kurz da waren, auf einen höheren Level gebracht, dass wir gesagt haben, wir brauchen auch jetzt für unsere Spieler mal wieder Stabilität.“

Seitz, der als Meister- und Aufstiegstrainer 2019 selbst den Schritt ins NLZ gewählt hatte, habe „selbst intensiv nachgedacht“ und sei zu der Überzeugung gekommen, „an der Stelle dem FC Bayern noch mehr helfen zu können, um Spieler in den Profibereich zu kriegen“, sagt Sauer zur dritten Rückkehr. Der Campus-Macher ist sich deshalb sicher, dass der Ex-Profi möglichen Angeboten aus der 1. oder 2. Bundesliga widersteht und an der Säbener Straße bleibt. Seitz sei jemand, der für sich entschieden habe, „dass es die Aufgabe ist, die ihn erfüllt und die er gerne weitermachen möchte“.

FC Bayern II plant neuen Angriff auf die 3. Liga mit Trainer Holger Seitz

Mit der Lösung „für ein, zwei Jahre - vielleicht auch ein bisschen länger“ will der FC Bayern II ab Sommer wieder um den Aufstieg spielen. Die aktuelle Saison 2022/23 ist eigentlich gelaufen – die Spitzenteams aus Unterhaching und Würzburg haben nach 21 Spieltagen 19 bzw. 17 Punkte Vorsprung. Seitz kann somit jetzt schon anfangen, eine Mannschaft für die kommende Spielzeit aufzubauen, denn „die Qualität soll so hoch sein, dass sich kein Mensch gegen die 3. Liga wehrt. Daran hat sich nichts geändert. Wir wollen möglichst jedes Spiel gewinnen und nach oben kommen“, sagt Sauer.

Für Seitz selbst ist die U23 „eine absolute Herzensangelegenheit“, wie er in der am Montagnachmittag verschickten Pressemitteilung sagt. „Ich bin als Spieler und als Trainer für unsere Amateure im Einsatz gewesen. Deswegen freue ich mich sehr über meine Rückkehr auf den Trainer-Posten, auf die tägliche Trainingsarbeit mit dieser Mannschaft und auf die Spiele.“ Zum Start darf sich Seitz gleich auf ein Derby freuen: Am Samstag trifft er mit seiner Mannschaft in Heimstetten auf Türkgücü München. (jb)