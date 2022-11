FC Bayern II: Letztes Spiel für Martin Demichelis - Holger Seitz feiert Trainer-Comeback

Kehrt zum dritten Mal auf die Trainerbank des FC Bayern II zurück: Holger Seitz (li.) wird Nachfolger von Martin Demichelis. © Imago Images / Wagner, Leifer

Trainer Martin Demichelis wird den FC Bayern verlassen. Der Argentinier steht vor einer Rückkehr in seine Heimat. Holger Seitz übernimmt dauerhaft.

München - Holger Seitz feiert sein zweites Comeback und wird Nachfolger seines eigenen Nachfolgers beim FC Bayern. Martin Demichelis wird nach der Partie gegen die SpVgg Ansbach seinen Posten zur Verfügung stellen. Ein Bericht der „Bild-Zeitung“ deckt sich mit den Informationen von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Der 48-Jährige setzt sich damit zum dritten Mal auf die Trainerbank der U23. In seiner ersten Amtszeit von 2018 bis 2019 führte der gebürtige Simbacher die Mannschaft zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und zum Aufstieg in die 3. Liga.

Nach der Drittliga-Meisterschaft 2020 unter Sebastian Hoeneß, der daraufhin zur TSG 1899 Hoffenheim in die 1. Bundesliga wechselte, sprang Seitz für knapp acht Monate ein, als der Klub nicht den passenden Trainer finden konnte. In den kommenden Tagen übernimmt er wieder das Zepter von Martin Demichelis, der laut mehreren Medienberichten Cheftrainer bei seinem Jugendklub River Plate in Buenos Aires wird.

FC Bayern II: Holger Seitz gibt Aufgabe als NLZ-Leiter auf und wird dauerhaft Demichelis-Nachfolger

Anders als 2020 soll Seitz dieses Mal aber keine Interims-, sondern dauerhafte Lösung werden. Der bei den Fans äußerst beliebte Ex-Profi wird demnach seine Aufgaben in der Leitung des Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) aufgeben und sich nur noch auf die 2. Mannschaft des FC Bayern konzentrieren. Damit entsteht an der Ingolstädter Straße ein neues Vakuum. Seitz übergab im April 2021 an Demichelis und Danny Schwarz, um sich voll auf seine Tätigkeit am Campus zu konzentrieren.

Die dadurch entstandene Lücke neben NLZ-Leiter Jochen Sauer wird der Rekordmeister zeitnah zu füllen versuchen. Das bisherige Aufgabengebiet von Seitz könnte auf mehrere Schultern verteilt werden. Einer der Kandidaten, die Sauer in Zukunft unter die Arme greifen, könnte mit Halil Altintop aus den eigenen Reihen kommen. Der 38-fache türkische Ex-Nationalspieler ist seit 2020 im Klub. Nach zwei Spielzeiten im Trainerteam der U16 und U17 ist der 39-Jährige seit Sommer als Talent-Manager im Einsatz und steht im engen Austausch mit Sauer, Seitz und der Profi-Abteilung. (jb)