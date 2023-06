Abwehrchef Morrison verlässt FC Bayern per Leihe – Nächster Karriereschritt für Dajaku

Von: Michael Zbytek

Teilen

Liam Morrison (l.) wechselt trotz seiner wichtigen Rolle für ein Jahr nach England. © IMAGO/ Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Liam Morrison gehörte beim FC Bayern II zum Stammpersonal. Nun folgt eine Leihe nach England. Ex-FCB-Spieler Dajaku wechselt nach Kroatien.

München – Nächster Wechsel beim FC Bayern München: Nach den Abgängen von Barry Hepburn und Lenn Jastremski, die den Campus auf Leihbasis verlassen haben, wird auch Liam Morrison den Verein vorübergehend verlassen. Der 20-Jährige wechselt für die kommende Spielzeit zum englischen Klub Wigan Athletic. Dort soll Morrison in der League One an seine positiven Leistungen nach seiner Verletzung anknüpfen.

Unter Holger Seitz gesetzt: FC Bayern verleiht Innenverteidiger-Talent Morrison

Zu Beginn der vergangenen Saison fiel der gelernte Innenverteidiger länger wegen eines Bänderrisses im Knie aus. Kurz bevor Holger Seitz für Martin Demichelis als Trainer einsprang, wurde Morrison wieder fit und rangierte unter ihm zum Stammspieler. Insgesamt stand der Kicker in der letzten Spielzeit 20-mal auf dem Platz. Gegen Ansbach gelang ihm sogar ein Treffer. Zudem war er an einem weiteren Treffer als Vorbereiter beteiligt.

Morrison verlässt FCB-Campus – Jochen Sauer: „Soll sich auf Profi-Niveau durchsetzen“

Jochen Sauer traut Morrison den nächsten Schritt beim ehemaligen Premier-League-Verein zu. „Liam war in der vergangenen Spielzeit ein großer Stabilisator in der Abwehr. Er ist bereit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen und sich im Profifußball auf höherem Niveau durchzusetzen“, sagt der Campus-Leiter.

Der Kapitän der schottischen U21-Nationalmannschaft wechselte im Sommer 2019 von Celtic Glasgow an die Isar und machte in der U17-Bundesliga seine ersten Spiele für den Rekordmeister. Seinen Vetrag hatte er erst Anfang März bis 2025 verlängert.

Bundesliga-Debüt unter Hansi Flick: Ex-FCB-Talent Dajaku verlässt Sunderland

Während es Morrison nach England zieht, verlässt Ex-Bayer Leon Dajaku die Insel dauerhaft. Dajaku wechselt ablösefrei vom AFC Sunderland zu Hajduk Split nach Kroatien. Für 1,5 Millionen Euro verpflichtete Union Berlin im Sommer 2021 den variablen Offensivspieler vom FC Bayern. Unter Hansi Flick feierte Dajaku 2019 sein Bundesliga-Debüt für den Rekordmeister. (Michael Zbytek)