Rain gegen FC Bayern II LIVE: Bricht die Demichelis-Elf den Bann?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der FC Bayern II und Martìn Demichelis stecken in der Krise. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Am 13. Spieltag der Regionalliga Bayern ist die Reserve des FC Bayern München beim TSV Rain zu Gast. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Amateure des FC Bayern in der Krise: In den letzten acht Partien gab es nur ein Sieg .

in der Krise: In den letzten acht Partien gab es nur . Wie reagiert die Demichelis-Elf auf das Debakel in Burghausen (0:5)?

auf das Debakel in Burghausen (0:5)? Anpfiff ist um 14 Uhr im Georg-Weber-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

München - 0:5, hieß es am Ende aus Sicht der Amateure des FC Bayern München beim SV Wacker Burghausen am vergangenen Freitagabend. Eine Klatsche historischen Ausmaßes. Seit fast elf Jahren hatte die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters nicht mehr so hoch verloren.

Dabei schien es in der Woche zuvor noch so, als habe die Mannschaft von Cheftrainer Martín Demichelis ihre Krise überwunden. Der SV Heimstetten wurde mit einer 6:0-Packung aus dem Grünwalder Stadion nach Hause geschickt. Im Nachhinein nur ein Störfeuer des seit Wochen andauernden Trends.

Denn die Amateure haben nach einem guten Saisonstart in der Regionalliga komplett den Faden verloren. In den letzten acht Partien konnte der Talenteschuppen des FC Bayern lediglich jenen besagten Heimstetten-Sieg einfahren.

FC Bayern II: Aufstieg früh aus den Augen

Platz neun und drei Punkte Abstand zu den Relegationsrängen sind die Folge. Zur Abstiegsrelegation wohl gemerkt. Der Aufstiegszug scheint bei den derzeitigen Darbietungen und zehn Punkten Rückstand auf die SPVgg Unterhaching schon früh in der Saison abgefahren.

Folglich kann das Hauptaugenmerk in der restlichen Saison nur noch auf der Spielerentwicklung liegen. Angefangen werden soll damit am besten gleich gegen den TSV Rain. Die Gastgeber stehen aktuell auf einem Abstiegs-Relegationsplatz und haben drei Punkte weniger auf dem Konto als der FCB. Immerhin konnte am vergangenen Wochenende nach vier Pleiten in Folge, wieder ein Sieg eingefahren werden.

Martin Demichelis wird aufgrund der Länderspielreise einiger seiner Schützlinge seine Startelf wieder ordentlich durchmischen müssen. Ob die Änderungen greifen, erfahrt ihr bei uns im Live-Ticker.