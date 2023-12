FC Bayern II: Vertrag des Topscorers läuft aus – Wie geht es weiter für Krätzig, Pavlovic & Co.?

Von: Alexander Nikel

Für Frans Krätzig, Aleksandar Pavlovic und Lucas Copado steht eine entscheidende Karrierephase an. © IMAGO

Der Kader des FC Bayern II dürfte im Sommer erneut runderneuert werden. Bis dahin können sich mehrere Spieler für höhere Aufgaben bewerben.

München – Im Gegensatz zu den Profiligen befindet sich die Regionalliga Bayern bereits in der Winterpause. Obwohl der FC Bayern II noch 16 Spiele zu absolvieren hat, scheint weder der Wiederaufstieg in die 3. Liga noch der Abstieg in der Rückrunde Thema zu werden. Auf den Spitzenreiter, die Würzburger Kickers, beträgt der Abstand bereits 24 Punkte. Das Polster auf die gefährliche Zone beträgt acht Punkte – bei zwei Spielen in der Hinterhand.

Die Spieler hingegen kämpfen in den verbleibenden Spielen um ihre Zukunft. Wer darf bleiben und hat eine Zukunft in München, und wer könnte seinen Traum vom Profifußball bei einem anderen Klub realisieren? Wir blicken darauf.

Pavlovic und Krätzig sammelten beim FC Bayern erste Bundesliga-Einsätze

Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig gehören seit Saisonbeginn zum Kader von Thomas Tuchel und sammeln bei den Profis des FC Bayern immer wieder Spielminuten. Krätzig kommt bislang auf sechs Einsätze (194 Minuten) und steuerte dabei sowohl ein Tor als auch einen Assist bei. Der 20-jährige, gelernte Mittelfeldspieler ist hauptsächlich als Linksverteidiger vorgesehen. Bei Pavlovic stehen drei Einwechslungen und ein Startelfeinsatz zu Buche (144 Minuten). Im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund bereitete Pavlovic einen Treffer vor.

Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic: Profieinsätze oder Leihwechsel?

Obwohl das Duo bereits beim Trainerteam der Profis hoch im Kurs steht, spielten Krätzig und Pavlovic auch für die zweite Mannschaft. Zuletzt hatten Krätzig und Pavlovic maßgeblichen Anteil am Kantersieg gegen Drittligaabsteiger SpVgg Bayreuth. Mit guten Leistungen in der Regionalliga Bayern können sich die beiden Eigengewächse für weitere Einsätze oder einen Leihtransfer empfehlen.

Salihamidzic ohne Perspektive? Zwei Talente vor dem nächsten Schritt

Nick Salihamidzic wurde in der vergangenen Saison zum italienischen Zweitligisten Consenza verliehen, bestritt dort jedoch kein einziges Spiel für die Profis. Nach seiner Rückkehr nach München blieb der Sohn von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch beim FC Bayern ohne Einsatz. Aktuell scheint der 20-Jährige beim Rekordmeister keine Perspektive zu haben, obwohl sein Vertrag bis 2025 läuft.

Noel Aseko Nkili wechselte im Sommer 2022 als Toptalent von Hertha BSC an die Isar. Allerdings litt der 18-Jährigen an langwierigen Verletzungen. So verpasste der Mittelfeldspieler bereits über 20 Spiele seit seinem Transfer. Zuletzt trainierte Aseko Nkili mit den Profis mit und gab gegen Manchester United in der UEFA Youth League sein Comeback. Sein Vertrag läuft 2025 aus.

Lovro Zvonarek kam ebenso als großer Hoffnungsträger nach München. Mit 16 Jahren führte er Slaven Belupo in der kroatischen ersten Liga als Kapitän auf das Feld. In dieser Saison kommt der inzwischen 18-Jährige auf sechs Tore sowie sechs Vorlagen in 15 Spielen. Für Zvoranek sollte zeitnah der nächste Schritt folgen. Eine Leihe könnte Sinn ergeben.

FC Bayern II: Bei Kapitän Kern und Topscorer Copado läuft der Vertrag aus

Dafür bewirbt sich auch Taichi Fukui. Der Japaner wechselte zu Jahresbeginn zum FC Bayern und fügte sich nahtlos ein. Der 19-Jährige überzeugt als Spielmacher im defensiven Mittelfeld. Diese Entwicklung blieb auch Thomas Tuchel nicht verborgen. Fukui stand bislang dreimal im Kader der Profis und feierte im DFB-Pokal gegen Preußen Münster sein Profidebüt.

Timo Kern ist die größte Konstante des Regionalliga-Teams. Seit Sommer 2019 läuft Kern für die kleinen Bayern auf und ist inzwischen Kapitän. In dieser Spielzeit kommt der 33-Jährige verletzungsbedingt erst auf acht Einsätze. Ist Kern fit, gehört er weiterhin zu den Schlüsselspielern. Fünf Tore und drei Assists hat der Spielmacher auf dem Konto. Sein Arbeitspapier endet im kommenden Sommer.

Mit zehn Buden und fünf Vorlagen in 17 Spielen ist Lucas Copado der Topscorer der Amateure. Obwohl der Stürmer im Januar 2021 einen Kurzeinsatz in der Bundesliga verzeichnen konnte, scheint der 19-Jährige keine Rolle in den Planungen der Profis zu spielen. Möglich, dass die Zeit des Neffen von Hasan Salihamidzic in München zu Ende geht. Im Sommer 2024 läuft sein Vertrag aus. Ab 1. Januar dürfte Copado mit anderen Vereinen verhandeln. (Alexander Nikel)