„Guter und sehr selbstbewusster Auftritt“ des FCB II - Traumserie von Türkgücü München hält an

Von: Robert M. Frank

Teilen

Luca Denk traf am Freitagabend zur Führung für den FC Bayern II im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. © IMAGO / foto2press

Starke Ergebnisse der beiden Münchner Regionalligiasten am Wochenende. Die U23 des FC Bayern besteht gegen den Spitzenreiter, Türkgücü siegt erneut.

München – Dem FC Bayern II fehlten mit zwei Regionalliga-Debütanten zum Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter Würzburg nur wenige Sekunden. Türkgücü München drehte hingegen einen Rückstand erfolgreich und baut seine große Erfolgsserie immer weiter aus.

FC Bayern II - FC Würzburger Kickers 1:1 (1:0). – Fast hätte die Mannschaft von FCB II-Cheftrainer Holger Seitz dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage zugefügt. Nur wenige Sekunden fehlten den Münchnern in der abwechslungsreichen Partie im Grünwalder Stadion. „Es war ein guter und sehr selbstbewusster Auftritt“, sagte Seitz, der mit seinem Team zuletzt zwei Niederlagen in Serie eingesteckt hatte.

Würzburgs Marius Wegmann rettet die Kickers-Serie und trifft spät zum Ausgleich

Aufgrund vieler Ausfälle kamen die beiden U19-Spieler Salih Sen und Grayson Dettoni zu ihrem Regionalliga-Startelfdebüt, standen in der schwungvollen Anfangsphase der Münchner mit Chancen für Younes Aitamer (3.) und Lucas Copado (15.) auf dem Feld. Auf der Gegenseite verhinderte Bayerns Schlussmann Lukas Schneller zunächst bei einem Kopfball von Würzburgs Dominik Meisel (19.) und einem Schuss von Ivan Franjic (22.) mit starken Rettungsaktionen zweimal einen drohenden Rückstand.

Die Hausherren verpassten dem Primus in der Folge allerdings mit dem 1:0 von Luca Denk per sattem Schuss aus elf Metern ins linke obere Toreck zunächst einen Schock (24.). Dieser hielt allerdings nicht lange an, denn nach zwei weiteren Gäste-Großchancen (39., 42.) blieben die Kickers auch nach dem Seitenwechsel am Drücker. Nach drei weiteren guten Gelegenheiten zum Ausgleich (50., 60., 82.) fiel das 1:1 durch Marius Wegmann schließlich in der Nachspielzeit (90.+1).

Türkgücü München dreht Spiel in Illertissen und ist seit acht Spielen ungeschlagen

FV Illertissen - Türkgücü München 1:2 (1:2). – Acht Spiele hintereinander ist Türkgücü nun ungeschlagen und somit die Mannschaft der Stunde. Die Münchner starteten in Illertissen allerdings mit einer kalten Dusche: Nachdem Maximilian Berwein im eigenen Strafraum nach nur 40 Sekunden Spielzeit Furkan Kircicek von den Beinen geholt hatte, verwandelte Daniele Gabriele den fälligen Strafstoß zum 1:0 für die Heimelf (2.).

Auf der anderen Seite behielt Münchens Kevin Hingerl dann bei einem Handelfmeter auch die Nerven und markierte mit seinem fünften Strafstoßtor in der laufenden Saison das 1:1 (31.). Nach einem Lattenkracher von Türkgücü-Angreifer Stefan Maderer (41.) umkurvte Mitspieler Benedict Laverty bei einem langen Ball den FVI-Torwart Felix Thiel und drehte die Partie zugunsten der Gäste noch vor der Pause mit dem 2:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel verteidigte die Mannschaft der Stunde den Vorsprung in der nun fahrigen Partie ohne große Höhepunkte erfolgreich. „Wir freuen uns über einen sehr wichtigen Dreier“, so Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar. (ROBERT M. FRANK)