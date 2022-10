„Haben eine brutale Reaktion gezeigt“ – FC Bayern II stürzt Würzburger Kickers

Von: Alexander Nikel

Yusuf Kabadayi erlöste den FC Bayern II spät. © Frank Scheuring/FuPa

Den FC Bayern Amateuren ist am 16. Spieltag eine große Überraschung gelungen. Das Kellerkind bezwang den bisherigen Tabellenführer, die Würzburger Kickers.

München – Es läuft die 86. Spielminute im Grünwalder Stadion: Timo Kern bekommt rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball, nimmt den Kopf hoch und schickt Yusuf Kabadayi in die Tiefe. Der deutsche Juniorennationalspieler nimmt Tempo auf und jagt die Kugel mit dem ersten Kontakt mithilfe der Unterkante der Latte unhaltbar für Kickers-Keeper Marc Richter ins Gehäuse der Würzburger Kickers. Nur wenige Bruchteile später brechen am Spielfeldrand sämtliche Dämme. Alle zehn Spieler sowie die Auswechselspieler werfen sich auf den Siegtorschützen. Nur wenige Meter weiter bildet sich eine zweite Jubeltraube, bestehend aus dem Trainerteam der „kleinen Bayern“, in der Mitte davon Chefcoach Martin Demichelís. Die Erleichterung nach den schweren letzten Wochen war allen Beteiligten anzumerken.

Für die FC Bayern Amateure sind es nach zwei Niederlagen in Folge gegen die SpVgg Greuther Fürth II und den TSV Aubstadt zugleich auch drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Vor der Partie standen die Münchner nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Relegationsplatz. Nur zwei Punkte trennte die Negativüberraschung der bisherigen Saison sogar bis zu einem direkten Abstiegsrang.

Demichelis: „Wenn du von Abstiegskampf sprichst, bekommen die Jungs vielleicht noch mehr Angst“

Diese Tabellenposition war für Demichelis in der Spielvorbereitung jedoch kein Thema, wie er nach dem Spiel erklärte: „Wir kannten unsere Situation. Aus den letzten vier Spielen hatten wir drei Niederlagen. Wenn du von Abstiegskampf sprichst, bekommen die Jungs vielleicht noch mehr Angst und kein Selbstvertrauen. Wir intern kennen ein paar Gründe, warum sie ihre Leistung in den letzten paar Spielen nicht gezeigt haben. Heute haben sie ein gutes Spiel gemacht.“ Dem Cheftrainer war nach der faustdicken Überraschung gegen den nun nur noch Tabellenzweiten, die Würzburger Kickers, die Erleichterung anzumerken: „Wir haben nach einer sehr schlechten Phase gegen eines der beiden besten Teams in dieser Liga eine brutal gute Reaktion gezeigt. Ich habe den Jungs die ganze Woche gesagt, dass die Würzburger Kickers genau der richtige Gegner dafür sind. Die Jungs haben an sich geglaubt und bis zum Ende gekämpft.“ Mit dem Sieg hat sich auch der Cheftrainer wieder etwas mehr Ruhe um seine Position geschaffen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nun erst einmal wieder drei bzw. fünf Punkte.

Der Schlüssel zum überraschenden Heimsieg gegen die Tormaschine der Liga war die Defensivarbeit der Bayern und das, obwohl mit David Herold und Antonio Tikvic zwei Stammspieler krank passen mussten. Angelo Brückner kam nach seiner Erkältung nur von der Bank. Auch Mittelfeldtalent Lovro Zvonarek fehlte krankheitsbedingt. Im gesamten Spiel musste der FCB-Nachwuchs nur drei wirklich kritische Situationen überstehen, zweimal rettete der Pfosten, einmal Verteidiger Leon Fust auf der Linie vor einem Rückstand: „Der erste Pfostenschuss war nach 30 Minuten, das heißt auch, wir haben gut verteidigt.“ Der Fußballgott war an diesem Nachmittag auf Seite der Münchner. „Heute hatten wir das Glück. Bei anderen Spielen haben wir verloren oder Unentschieden gespielt. Da waren nicht effizient“, so Demichelis.

FC Bayern II schafft es, Maximilian Zaiser in Schach zu halten

Würzburg enttäuschte im Gegensatz zu den Torshows der letzten Wochen am Sonntag auf ganzer Linie. Das lag laut Demichelis auch vor allem, daran, dass sein Team es geschafft hatte, Maximilian Zaiser, Schlüsselspieler der Kickers im Mittelfeld, aus dem Spiel zu nehmen: „Mir war klar, dass wir Maxi Zaiser neutralisieren müssen, das haben wir gemacht. Wir kennen ihn aus seiner Zeit beim FC Bayern. Er ist ein dominanter Spieler. Wenn er den Ball hat, können sie gefährlich werden. Wenn wir den Ball hatten, konnten wir unsere Struktur aufbauen. Sie haben es nicht geschafft, uns zu pressen. Unsere Spieler haben Vertrauen in unser Ballbesitzspiel bekommen. Wir haben es geschafft, zweimal in das letzte Drittel zu spielen.“ So entstanden die beiden besten Chancen der Bayern im Spiel. Eine davon nutzte Kabadayi zum Lucky Punch.

Das sah auch Würzburg-Trainer Marco Wildersinn so: „Wir hätten das Zentrum stabiler halten müssen. Am Ende hat es Bayern geschafft, sich zweimal durch zu kombinieren. Einmal hält Marc Richter gut, einmal geht er ins Tor.“ Dabei hatten die Würzburger die Bayern von vorneherein nicht unterschätzt: „Bayern war ein guter Gegner, der deutlich besser ist als das Tabellenbild aussagt, mit vielen wendigen und technisch guten Spielern, damit hatten wir in den ersten Minuten etwas Probleme.“ Unzufrieden zeugte sich stattdessen mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: „Wir haben viele Chancen liegen gelassen, in denen wir ein Tor machen hätten müssen. Deshalb müssen wir uns an die eigene Nase packen.“ (Alexander Nikel)