Das ist Carlos Wunsch für die Rückrunde

Badstuber, Wintereinkäufe und Vidal

Doha - Der FC Bayern trainiert im Winter in Katar. In der Zeit will Carlo Ancelotti den Grundstein für die Rückrunde legen und er hat einen Wunsch.

Die erste Trainingseinheit auf dem Gelände der Aspire Academy war knapp zwei Stunden vorher zu Ende gegangen, das Mittagessen gerade beendet und Carlo Ancelotti frisch gestärkt – genau der richtige Zeitpunkt für den Coach des FC Bayern, um zum ersten Mal im neuen Jahr vor die Presse zu treten. Nach außen wirkte der Italiener wie immer cool, doch innerlich hat er sich mit Beginn der Vorbereitung schon den Tunnelblick zugelegt. Der Masterplan ist ausgetüftelt. Ancelotti weiß, was er will und wie er es erreichen kann. Holger Badstuber? Darf gehen. Wintereinkäufe? Braucht der Trainer nicht. Von seinen Spielern erwartet der 56-Jährige zwei Dinge: Konzentrierte Arbeit und: keine Fehler mehr.

„In der ersten Saisonhälfte darf man sich auch mal Fehler erlauben“, blickte der FCB-Trainer auf die gute, aber nicht herausragende Hinrunde zurück. „Aber im zweiten Teil der Saison, da kann man sich keine Fehler mehr leisten.“ Was Ancelotti meint: Ein unterirdischer Auftritt wie bei der 2:3-Pleite in Rostow ist in der CL-Gruppenphase noch zu verschmerzen, in den K.o.-Runden allerdings tödlich. Ancelotti weiß, dass er das Tempo jetzt anziehen muss.

Bereits die erste Einheit in Katar endete mit einem intensiven Trainingsspiel auf engstem Raum. „Die Verfassung der Spieler ist gut“, stellte Carlo zufrieden fest. Bis auf den erkälteten Javi Martinez, Ersatzkeeper Sven Ulreich (muskuläre Probleme) und den sich im Aufbautraining befindenden Kingsley Coman waren alle Stars auf dem Rasen. Die Bayern haben Hoffnung, dass der Franzose nach seinem Außenbandriss noch in Katar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Bei Sommerliche Temperaturen: Grundstein soll gelegt werden

Bei sommerlichen Temperaturen von 25 Grad will Ancelotti den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde in Doha legen. „Es ist eine gute Woche, um zu trainieren. Wir werden hart arbeiten, um uns gut auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten“, fordert der Chefcoach, der den Weggang seines Assistenten Paul Clement zu Swansea City gelassen sieht. Viel ändern will er in der Rückrunde nicht, auch die Rotation plant er keineswegs einzustellen. „Rotation ist immer wichtig, um die Spieler fit und motiviert zu halten. Vielleicht rotiere ich nicht mehr ganz so viel wie in der Hinrunde, aber ich möchte alle Spieler in der entscheidenden Saisonphase in einer guten Verfassung haben“, betonte Ancelotti. Neuzugänge benötigt er keine mehr, „unser Kader ist komplett“. Und außer Badstuber wird auch keiner mehr gehen.

Die Chelsea-Gerüchte um Arturo Vidal kommentierte Carlo als „absoluten Schwachsinn“. Eher zeichnet sich da schon die Vertragsverlängerung von Arjen Robben ab. „Wir hatten vor der Winterpause das erste seriöse Gespräch. Es wird wahrscheinlich noch ein zweites kommen“, sagte der Holländer bei SSNHD. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, doch die Verlängerung ist nur noch Formsache.

