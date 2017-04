Hummels kämpft: „Bisher geht es leicht aufwärts, aber ...“

München - Dem FC Bayern droht für das Rückspiel gegen Real Madrid Personalnot in der Innenverteidigung. Reicht es bei Mats Hummels fürs Comeback? Sein Trainer hofft darauf.

Mit fortlaufender Spieldauer begann die Abwehr des FC Bayern gegen Real Madrid immer mehr zu wackeln. Besonders nach dem Platzverweis für Innenverteidiger Javi Martinez, dem Vertreter des verletzten Mats Hummels, wankte die Defensive enorm. Doch die Kombination aus Jerome Boateng und dem für Martinez in die Mitte gerückten David Alaba konnte dem Druck der Königlichen nicht standhalten, am Ende stand eine 1:2-Hinspielpleite auf dem Papier. Auch, weil Boateng nach seiner Verletzung ganz offensichtlich noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Besonders in der Schlussphase schleppte er sich mehr über den Platz, als dass er Akzente setzen konnte.

Eine Rückkehr von Mats Hummels zum Rückspiel am kommenden Dienstag würde dem FC Bayern helfen, da dem Rekordmeister ohne den Weltmeister und den gesperrten Martinez mit Boateng nur noch ein nomineller Innenverteidiger zur Verfügung stehen würde (Holger Badstuber ist bekanntlich derzeit an Schalke ausgeliehen). Wie wahrscheinlich ist es also, dass der Ex-Dortmunder im Estadio Santiago Bernabeu aufläuft?

Hummels will keine Prognose abgeben

"Bisher geht es leicht aufwärts und mir entsprechend besser", sagte er am Mittwoch dem Kicker. Aber Prognosen will Hummels nicht abgeben, "da es sich um mein 2009 operiertes Sprunggelenk handelt." Eine Außenbandoperation ließ ihn damals vier Monate lang ausfallen.

Wer wird also neben Jerome Boateng spielen, wenn Hummels es trotz der Hoffnung von Trainer Carlo Ancelotti nicht schafft fit zu werden? Dann werden in der für sie eher ungewohnten Innenverteidigung David Alaba oder Joshua Kimmich aushelfen müssen - eher eine Notlösung. Und gegen Kaliber wie Ronaldo, Bale oder Benzema könnte das böse ausgehen, wenn man bedenkt, dass die Münchner am besten einen Sieg zu Null bräuchten.