Inter Mailand stockt wohl Angebot für Bayern-Star Pavard auf

Von: Andre Oechsner

Dem FC Bayern bleiben noch zwei Wochen, um einen Abnehmer für Benjamin Pavard zu finden. Inter Mailand geht die Sache seriös an – und legt noch mal nach.

München/Mailand – In die Transfer-Causa Benjamin Pavard kommt gegen Ende des Sommerwechselfensters endlich Bewegung rein. Inter Mailand geht große Schritte, um sich das Spielrecht des flexiblen Verteidigers vom FC Bayern zu sichern. Der italienische Topklub geht im Rahmen seiner Budgetierung sogar an die Schmerzgrenze.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter 27 Jahre), Maubeuge Verein: FC Bayern München Position: Abwehr (rechts, zentral) Marktwert: 40 Millionen Euro

FC Bayern vernimmt erstes Angebot für Benjamin Pavard

Während in deutschen Medien, die Bild berichtete, von einer Offerte in Höhe von 25 Millionen Euro ausgegangen wurde, die Inter in den Münchner Büros einreichte, geht die Calcio-Berichterstattung noch einen Schritt weiter. Der italienische Sportsender Sportitalia um seinen Transferguru Alfredo Pedullà melden intensive Mailänder Bemühungen um Pavard.

Zudem heißt es dort, dass die Nerazzurri ihr Angebot auf 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen aufstocken – und damit an ihre budgetierte Grenze für einen neuen Innenverteidiger gehen. Inter plante eigentlich von diesem Geld einen zweiten Stürmer zu holen, es gab Gerüchte über Eric Maxim Choupo-Moting.

Benjamin Pavard könnte den FC Bayern noch verlassen – Inter Mailand geht in die Vollen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern: Viele Schwergewichte an Benjamin Pavard interessiert

Die Abteilung Kaderplanung fokussiert sich nun auf Pavard, da andere Lösungen wie Giorgio Scalvini (19, Atalanta Bergamo) nie wirklich ernsthaftes Thema waren, oder Verhandlungen wegen Japhet Tanganga (24, Tottenham Hotspur) und Trevoh Chalobah (24, FC Chelsea) auf Eis gelegt wurden.

Inter Mailand weiß um die Konkurrenz, die es bei Pavard gibt. Manchester United soll den Weltmeister von 2018 schon länger im Fokus haben, der FC Arsenal könnte sich nach der Kreuzbandverletzung von Jurrien Timber ebenfalls noch zu Wort melden. Pavard hatte aus seinem Wechselwunsch nie ein Geheimnis gemacht, sein 2024 auslaufender Vertrag bringt in hierfür in eine perfekte Verhandlungsposition.

FC Bayern: Thomas Tuchel spricht über Benjamin Pavard

Bayern-Trainer Thomas Tuchel machte während der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen an diesem Freitag (20.30 Uhr) klar, dass Pavard weiterhin integraler Bestandteil ist: „Benji hat mir gegenüber noch nicht kommuniziert, dass er gehen möchte. Und Stand jetzt liegt auch kein Angebot vor. Bis sich das nicht elementar ändert, zählen wir voll auf ihn.“

Südlich der Alpen dürfte man sich aber erst mal im Klaren darüber sein, dass die deponierte Offerte zunächst nicht für einen Transfer ausreichen wird. Laut Bild fordern die Bayern mindestens 35 bis 40 Millionen Euro für Pavard. Himmelweit ist der Unterschied also offenbar nicht mehr, Inter Mailand muss aber wohl noch mal nachjustieren. (aoe)