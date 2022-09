Mailands Torwart-Legende erklärt, warum Inter den FC Bayern schlagen könnte

Auftakt in Gruppe C

Fanblock von Inter Mailand im März 2022: Eine Flagge mit den Gesichtern der Ex-Spieler Walter Zenga, Andreas Brehme und Lothar Matthäus.

Früher gab Walter Zenga seinem Teamkollegen Karl-Heinz Rummenigge Modetipps. Heute glaubt der frühere Keeper von Inter Mailand an eine Siegchance gegen den FC Bayern.

Mailand - Walter Zenga (62) war einer der besten Keeper Italiens: Von 1989 und 1991 wurde er dreimal in Folge Welttorhüter, die Fans von Inter lieben ihn. Mit Andy Brehme (61) und Lothar Matthäus (61) gewann Zenga 1989 die Meisterschaft sowie 1991, damals auch noch mit Jürgen Klinsmann (58) als Mitspieler, den Uefa-Cup. Als Karl-Heinz Rummenigge (66) 1984 zu den Schwarzblauen („Nerazzurri“) wechselte, schenkte Zenga ihm Seidenstrümpfe – statt der weißen Tennissocken zum Anzug. „Kalle hat mich damals sportlich unter seine Fittiche genommen. Er ist eine großartige Person, ein Freund“, sagt Zenga vor dem Champions-League-Schlager Inter Mailand gegen den FC Bayern im Gespräch mit der tz. „Ich habe zu allen noch ein super Verhältnis.“

Inter Mailand gegen Bayern München: Zenga beschwört ähnliche Wende wie 1988

Bis Oktober 2020 war er Trainer von Cagliari, mittlerweile wohnt er in Dubai – die Derby-Niederlage von Inter gegen den AC Mailand am Samstag aber erlebte er live im San Siro. Und nun also Bayern München in der Champions League – was erwartet die Torwart-Legende? „Obwohl Bayern zuletzt zweimal Unentschieden gespielt hat, denkt jeder, sie sind Favorit. Inter hat auch ein starkes Team, ist aber nicht gut in Form“, so Zenga und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Aber da denke ich gerne an 1988 zurück: Da haben wir im Uefa-Cup 1:3 gegen den FC Bayern verloren und ein paar Tage später das Derby gewonnen. Hoffen wir, dass es nun umgekehrt sein wird.“

Die Defensive bereitet Inter allerdings Sorgen. Vor allem Innenverteidiger Alessandro Bastoni (23) steht bei den Fans und vielen Experten in der Kritik. Zenga aber betont: „Aus meiner Sicht liegt die defensive Anfälligkeit nicht nur an der Abwehr und am Torwart. Das ist zu einfach. Die ganze Mannschaft verteidigt derzeit nicht gut.“

FC Bayern zu Gast bei Inter: Sturmtank Lukaku fehlt - Zenga über Mailands Chancen

Und vorne? Da läuft es bei den Mailändern grundsätzlich gut – mit Ausnahme des Ausfalls von Stürmer Romelu Lukaku (29/Oberschenkel). „Glück für Bayern, dass er nicht spielen kann“, meint Zenga. „Ich habe das 1:1 gegen Gladbach gesehen: Sie hatten über 30 Torschüsse, Borussia hat aus einem Konter ein Tor erzielt. Dafür wäre Lukaku bestens geeignet gewesen.“ Aber auch Stürmer Lautaro Martinez (25) sei brandgefährlich. „Er hat in den letzten 12 Spielen zehn Tore erzielt. Mehr braucht man nicht zu sagen“, sagt Zenga, der Sechser Marcelo Brozovic (29) als besten Inter-Spieler sieht.



Einst Gigant zwischen den Pfosten, heute in Dubai: Walter Zenga war dreimal in Folge Welttorhüter, als er bei Inter spielte.

Inter Mailand also hat gerade ein paar Probleme, aber kann gefährlich werden – und wie schätzt Zenga die Bayern ein? „Sehr stark. Ihre Mentalität ist die eines Top-Teams. Wie Liverpool oder Real brauchen sie ihre Taktik nicht komplett auf den Gegner einstellen. Sie treten zuhause gleich auf wie auswärts“, findet Zenga. Die These, dass dem FC Bayern vorne ein Mittelstürmer wie der zum FC Barcelona abgewanderte Robert Lewandowski (34), unterstützt er nicht. „Mit Ausnahme der zwei Unentschieden haben sie immer mit einigen Treffern Unterschied und vielen verschiedenen Torschützen gewonnen“ sagt Zenga, der am Mittwoch ein aufregendes Spiel sehen will. „Als Fan hoffe ich, dass beide Teams mit offenem Visier spielen – und Inter am Ende gewinnt.“

