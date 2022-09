„Inter hat den besten Kader der Serie A“: Italien-Experte fühlt CL-Gegner des FC Bayern auf den Zahn

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern muss zum Auftakt in der Champions League bei Inter Mailand ran. tz.de hat sich im Vorfeld der Partie mit DAZN-Kommentator und Italien-Experte Mario Rieker unterhalten.

München - Wenn der FC Bayern und Inter Mailand aufeinandertreffen, dann weiß man: Es ist Champions League. Am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) muss das Team von Julian Nagelsmann im San Siro gegen den italienischen Vize-Meister ran.

Doch wie gut sind die Nerazzurri? Im Stadt-Derby gegen den AC Milan gab‘s eine 2:3-Niederlage, zudem fehlt Superstar Romelu Lukaku verletzt. DAZN-Kommentator und Italien-Experte Mario Rieker verrät im Gespräch mit tz.de die Stärken und Schwächen von Inter - und erklärt, warum DFB-Star Robin Gosens in Mailand noch nicht funktioniert.

Ganz plump gefragt, Herr Rieker: Was erwartet den FC Bayern am Mittwochabend im Guiseppe-Meazza-Stadion?

Mario Rieker (DAZN): Vor allem eine explosive Stimmung und eine knisternde Atmosphäre. Das hat sich in den vergangenen Jahren in Italien wieder gewandelt, das San Siro wird voll sein – und es wird laut sein. Außerdem wartet auf die Bayern eine Mannschaft, die gerne körperlich dagegen hält. Aber sie hatten schon ihre Problemchen in dieser Saison und warten mit einer Niederlage im Derby am Wochenende auf die Münchner. Man kann davon ausgehen, dass sie daher ordentlich marschieren werden. Das 2:3 gegen Milan wird Inter jetzt in jedem Fall pushen.

Für welchen Fußball stehen Simone Inzaghi und Inter Mailand?

Rieker: Inzaghi war jahrelang bei Lazio als Trainer und hat die Römer wieder in die Champions League geführt. Bei Inter konnte er in seiner ersten Saison als Verantwortlicher nicht den Scudetto verteidigen, obwohl das mit dem Kader definitiv drin gewesen wäre. Dieser ist noch immer der beste in der Serie A. Inzaghi lässt gerne Tempo-Fußball spielen, das Team schaltet bei Ballgewinn schnell um. Die körperliche Komponente ist dabei extrem wichtig. Meist lässt er Inter im 3-5-2 auflaufen.

Romelu Lukaku fällt verletzt aus. Ein Vorteil für den FC Bayern?

Rieker: Es ist für jeden Abwehrspieler immer ein Vorteil, wenn man nicht gegen Lukaku spielen muss. Für Inter ist es besonders bitter, dass er sich verletzt hat, weil er mit Lautaro Martinez auf dem besten Weg war, wieder das alte Traum-Duo zu werden. Wenn die kicken, ist das ein Weltklasse-Sturmduo. Als Ersatz haben weder Edin Dzeko noch Joaquin Correa die Qualität, Lukaku adäquat zu ersetzen.

Mario Rieker ist Italien-Experte für DAZN. © DAZN

Auf wen müssen die Bayern nun besonders aufpassen?

Rieker: Der Schlüsselspieler bei Inter ist Marcelo Brozovic. Er ist der Denker und Lenker im Mittelfeld, aber er fegt auch gerne mal dazwischen und spielt Foul, um die Angriffe der Gegner zu unterbrechen. Bis vor kurzem war das Inter-Spiel tot, wenn man Brozovic aus dem Spiel genommen hat. Das ist nun nicht mehr der Fall, weil mit Nicolo Barella ein zweiter Mittelfeldspieler einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.

Julian Nagelsmann hat Union Berlin am Wochenende bereits mit Inter verglichen. Wird‘s ähnlich „eklig“ wie in Berlin?

Rieker: Ich war etwas überrascht über die Nagelsmann-Aussage. Denn von der Spielanlage unterscheiden sich beide Teams grundsätzlich. Inter und Union sind sich vielleicht in Sachen Galligkeit oder Aggressivität ähnlich. Inter mag gerne den Ball haben und will dominieren – ob das jetzt gegen Bayern klappt, sei einmal dahingestellt. Die Nerazurri sind keine klassische italienische Mannschaft, die nur gut verteidigt. Zumal die Defensive in den ersten Spielen eher die Schwachstelle war. Individuell scheinen in der Dreierkette nicht alle auf ihrem höchsten Leistungsniveau. Milan Skriniar ist in seinen Abwehraktionen nicht so konsequent wie gewohnt, de Vrij hat auch schon einige Mal gepatzt. Der einzig konstante Abwehrspieler ist Alessandro Bastoni bislang. Auch Kapitän Samir Handanovic hält in dieser Saison noch keinen Unhaltbaren.

Mit Robin Gosens spielt ein DFB-Star bei Inter, wirklich zum Zug kommt er aber nicht. Routinier Mateo Darmian, eigentlich Rechtsverteidiger, spielt links. Warum setzt sich Gosens nicht durch?

Rieker: Gute Frage. In der vergangene Saison hatte er Ivan Perisic vor sich, an dem war einfach kein Vorbeikommen. In dieser Spielzeit spielt nun der eher defensivere Darmian, der zudem eigentlich gelernter Rechtsverteidiger ist, auf Gosens Position. Möglicherweise ist es eine taktische Sache, weil rechts Dumfries schon sehr offensiv agierte. Vielleicht ist Inzaghi die Flügelzange Gosens/Dumfries generell zu offensiv.

Inter ist nach einem längeren Durchhänger in den Nuller-Jahren wieder ein Meisterkandidat in der Serie A. Was fehlt noch, um auch in Europa wieder gefürchtet zu werden?

Rieker: Unter Antonio Conte hat man sich in der Champions League definitiv unter Wert verkauft, da ist man am eigenen Unvermögen in der Gruppenphase gescheitert. In der vergangenen Saison hat man wieder mal das Achtelfinale erreicht und ist dort unglücklich am FC Liverpool gescheitert. Sie sind also auf einem gutem Weg. Allerdings müssen sie in dieser Gruppe zeigen, dass sie den nächsten Schritt gehen können. Ich habe mit einigen Inter-Fans im Vorfeld gesprochen. Die sagen, klar sind Bayern und Barca krass, aber als Inter Mailand muss es der Anspruch sein, dass man unter die ersten Zwei kommt. Und das können sie definitiv erreichen! Die Startelf bei Inter ist – mit Ausnahme der linken Seite vielleicht - qualitativ absolut top besetzt.

FC Bayern, FC Barcelona, Inter Mailand oder Viktoria Pilsen. Wer setzt sich am Ende durch?

Rieker: Bayern wird die Gruppe gewinnen und danach kämpfen Barca und Inter um den zweiten Platz. Barca hat sich natürlich mit Lewandowski überragend verstärkt, aber die müssen sich auch erst mal finden. Ich traue es Inter zu, dass sie das Achtelfinal-Ticket lösen. Aber dafür müssen sie sich jetzt ganz schnell finden.

