Vegane Streichwurst, Kaffee und NFTs: Hier investieren die Bayern-Stars

Von: Manuel Bonke

Nicht nur auf dem Platz erfolgreich: Müller, Lewandowski und Co. investieren in verschiedene Projekte abseits des Fußballs. © Sven Hoppe/dpa

Die Profis des FC Bayern suchen auch abseits des Platzes nach Erfolgen. In diese Unternehmen investieren Müller, Neuer, Lewandowski und Co..

München - Seinem Ruf als Vorzeige-Bayer wird Thomas Müller (32) auch abseits des Spielfelds stets gerecht: Der Star des FC Bayern München veranstaltet jährlich ein Schafkopf-Turnier für wohltätige Zwecke und trinkt dabei auch gerne ein süffiges Weißbier. Auf den Tisch kommen freilich auch bayerische Schmankerl. Einst hat Müller sogar mit seinem Cousin und Metzgermeister Johannes Weißwürste selbst produziert.

FC Bayern: Vorzeige-Bayer Thomas Müller investiert in vegane Fleischalternativen

Darum überrascht es schon ein bisserl, dass der Nationalspieler seit einiger Zeit als Investor bei Greenforce tätig ist. Das Unternehmen aus München stellt nachhaltige Alternativen für Fleisch, Fisch, Milch und Ei her. „Das finde ich cool und die Produkte schmecken echt lecker, das hätte ich vor dem Probieren ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mein aktueller Favorit die Streichwurst“, erklärt Müller in seinem Newsletter.



Thomas Müller ist als Investor bei dem Unternehmen Greenforce tätig, die vegane Fleischalternativen herstellen. © Screenshot/Instagram

Gleichzeitig könne man durch den Verzehr von veganen Produkten etwas für die Umwelt tun: „So hat jeder Einzelne die Möglichkeit, durch seine Ernährung bewusst Ressourcen unserer Erde zu schonen und die Herausforderungen der Zukunft mit anzupacken.“ Greenforce ist nicht das einzige Invest von Müller. Gemeinsam mit Ehefrau Lisa züchtet er auf dem gemeinsamen Gestüt seit längerer Zeit Pferde – und vergangenes Jahr wurde das „Gut Wettlkam“ offiziell EU-Besamungsstation für Dressurpferde. So kostet die erste Rate für den Pferdesamen von Weltmeister-Hengst D’avie 500 Euro.



Die Investitionen der Bayern-Stars: Fitness-Start-Up, Kaffeemarke und eigene NFTs

Heimatverbunden in Sachen Investitionen ist auch Manuel Neuer (36), wie seine jüngsten Bemühungen um das Forsthaus Valepp zeigen. Das möchte der Torwart gemeinsam mit Geschäftspartner ­Johannes Rabl sanieren und übernehmen (tz berichtete). Bereits seit September 2020 ist der Welttorhüter am Berliner Fitness-Start-up Vaha beteiligt. Das Unternehmen hat einen interaktiven Fitness-Spiegel produziert, der mithilfe von künstlicher Intelligenz neue Trainingsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden eröffnen soll. Gleich mehrere Beteiligungen hat Robert Lewandowski (33) im Portfolio: Der Pole besitzt seine eigene Sportmode-Linie 4F/RL9. Unter den Initialen vertreibt er seine eigene Kaffeemarke und gemeinsam mit Ehefrau Anna Lewandowska gesunde Leckereien wie Müsliriegel oder Nuss-Creme.

Manuel Neuer hat in das Fitness-Start-up Vaha investiert, die einen Fitness-Spiegel für das Training zu Hause entwickelt haben. © Screenshot/Instagram

Technischer geht’s bei Alphonso Davies (21) zu. Der Kanadier hat vergangenen Winter seinen ersten eigenen NFT (zu Deutsch etwa: „nicht ersetzbare Wertmarke“) designt. Was das genau ist? Früher sammelten Fans Autogrammkarten der Stars, nun können sie digitale Bilder erwerben, deren Rechte sie dann exklusiv besitzen. Und damit lässt sich derzeit bereits ordentlich Geld verdienen. (Manuel Bonke)