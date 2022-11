Ist Choupo-Moting der beste Neuner? Nagelsmann freut sich: „Wenn er fit ist, hat er außergewöhnliche Qualität“

Von: Philipp Kessler

Choupo-Moting drückte den Ball in Berlin zweimal über die Linie. © Ronny Hartmann/AFP

Eric Maxim Choupo-Moting ist in Hochform. Für den FC Bayern wird er immer mehr zum Torgaranten. Jetzt koch die Diskussion hoch: Ist der Kameruner der beste Neuner für den Rekordmeister?

Die Menschheit lebt in unsicheren Zeiten. Für Bayern-Fans ist seit Wochen eine Sache aber gewiss: Spielt Eric Maxim Choupo-Moting (33), trifft er für den Rekordmeister. Beim 3:2 am Samstagnachmittag in Berlin gegen Hertha BSC sogar doppelt, einmal mit dem linken Schienbein. „Das zweite Tor war tatsächlich skurril“, sagte Trainer Julian Nagelsmann (35) nach dem Spiel. „Unheimlich“ sei ihm der Lauf seines Angreifers aber nicht: „Ich freue mich drüber.“

FC Bayern: Fitness ist der Grund für Leistungsexplosion des kamerunischen Nationalspielers

Ein Grund für die Leistungsexplosion des kamerunischen Nationalspielers: seine Fitness. „Er hat letztes Jahr fünfeinhalb Monate gefehlt – mit Corona, Afrika Cup, Rückenproblemen, muskulären Verletzungen“, erklärte Nagelsmann. „Dieses Jahr ist er gesund. Wenn er fit ist, wissen wir, dass er eine außergewöhnliche Qualität hat. Und die zeigt er jetzt.“



Der Coach begründete Choupo-Motings Formhoch als „die logische Konsequenz aus einem gesunden Geist und gesunden Körper“. Im Scherz schob Nagelsmann hinterher: „Japanisches Sprichwort.“ Auch die Spieler hatten nach der Partie ihren Spaß mit Choupo-Moting. In Anlehnung an seine Treffsicherheit teilten Serge Gnabry (26) und Leroy Sané (26) auf Instagram eine Fotomontage des gebürtigen Hamburgers, die ihn mit der berühmten Halbmond-Frisur von Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo (46) zeigt, die dieser beim WM-Triumph 2002 getragen hatte. Einer ging noch weiter: Nick Salihamidzic (19), Sohn von Sportvorstand Hasan (45). Am Samstag schrieb er auf Twitter: „Ist Choupo zurzeit der beste 9er der Welt?“ Am Sonntag klärte Nick auf, twitterte seine Top-Stürmer: „Haaland, Benzema, Kane, Lewandowski, Mbappé.“

FC Bayern: In sieben Spielen traf Choupo-Moting neun Mal

Fakt ist: Seit Choupo-Moting, der 2020 als Back-up für Robert Lewandowski (34/FC Barcelona) verpflichtet wurde, gesetzt ist, ist die zwischenzeitliche Stürmer-Diskussion beim FC Bayern verstummt. In sieben Spielen traf er neun Mal. Seit Mitte Oktober erzielte kein Top-Torjäger in den besten fünf Ligen Europas mehr Tore. Gemessen an den Einsatzminuten ist die Quote von ManCity-Superstar Erling Haaland allerdings besser. Der Norweger trifft im Schnitt alle 56 Minuten, Choupo-Moting alle 70, Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski zum Vergleich alle 82 Minuten. Fakt ist auch: Der Vertrag des Neuners läuft im Sommer 2023 aus. Gespräche über eine Verlängerung sollen nach der WM stattfinden. „Wir werden auf jeden Fall sprechen, wir würden ihn gern halten“, sagte Salihamidzic am Sonntag bei Sky. Angesprochen auf sein Arbeitspapier antwortete Choupo-Moting erst ausweichend: „Ich konzentriere mich nur auf Bayern München und auf das Hier und Jetzt.“ Auf Nachfrage wurde er deutlicher: „Ich bin sehr, sehr happy und könnte mir natürlich vorstellen, noch länger hierzubleiben.“ P. Kessler