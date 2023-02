Miro Klose leiht Linksverteidiger vom FC Bayern aus – Herrmann verlässt Klub nach über 12 Jahren

Von: Jörg Bullinger

David Herold versucht sein Glück ab sofort in Österreich unter Miroslav Klose. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern hat zwei Spieler zum Ende der Transferperiode nach Österreich abgegeben. Jahn Herrmann wechselt nach Linz, David Herold zu Miro Klose.

München – Die Vorbereitung der kleinen Bayern an der Säbener Straße ist bereits in vollem Gange. Die U23 war mit Trainer Holger Seitz bis vor wenigen Tagen im Trainingslager im türkischen Antalya und hat versucht, die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde in der Regionalliga Bayern zu legen.

Dann aber ohne Jahn Herrmann und David Herold. Beide wollen ihre Karriere an anderer Stelle vorantreiben und wechseln nach Österreich. Das Transferfenster in der Alpenrepublik war eine Woche länger als in Deutschland bis 6. Februar geöffnet. Hermann verlässt den FC Bayern nach über zwölf Jahren und schließt sich dem FC Blau-Weiß Linz an. Der Klub aus Oberösterreich ist Tabellenzweiter in der 2. Liga und träumt im Sommer vom Sprung in die Bundesliga.

FC Bayern: Linksverteidiger David Herold wechselt auf Leihbasis zu Miroslav Klose und dem SCR Altach

„Ich freue mich irrsinnig auf die neue Aufgabe“, wird der Offensivallrounder in der Pressemitteilung seines neuen Klubs zitiert. „Natürlich will ich alles dafür geben, damit wir in die Bundesliga aufsteigen.“ Sein Vertrag in München wäre im Sommer ausgelaufen. Bis zur Winterpause lief er für die Reserve zwölf Mal auf.

Auch David Herold hat den FC Bayern auf den letzten Drücker noch verlassen. Er schließt sich bis Saisonende auf Leihbasis dem SCR Altach an und will sich unter Ex-Campus-Coach und WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose weiterentwicklen. „In den letzten Tagen ist alles sehr schnell gegangen“, wird der ehemalige Junioren-Nationalspieler auf der SCR-Website zitiert. „Umso mehr freue ich mich auf die Herausforderung Altach und ab sofort wieder mit Miroslav Klose zusammenarbeiten zu dürfen. Der erste Eindruck vom Verein und den Rahmenbedingungen ist sehr positiv. Ich möchte hier mein volles Potenzial abrufen und der Mannschaft helfen.“

Stammspieler David Herold war in 19 von 23 Spielen des FC Bayern II mit von der Partie

Herold Vertrag an der Isar läuft noch bis Sommer 2024, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 250.000 Euro. Bis zur Winterpause war 19-Jährige in 19 von 23 Partien des FC Bayern II im Einsatz und bereite vier Treffer seiner Kollegen vor. In Altach wartet auf den Linksfuß der Abstiegskampf. Klose und seine Mannschaft stehen in mit 15 Punkten auf Rang zehn, zwei Plätze und vier Zähler vor Schlusslicht Hartberg. (Jörg Bullinger)