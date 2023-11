Jahreshauptversammlung beim FC Bayern: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung – alle JHV-Infos

Von: Tom Springer

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht an. Wann und wo die Veranstaltung stattfindet und wie sie jeder live verfolgen kann.

München – Am kommenden Wochenende steht die diesjährige Jahreshauptversammlung (JHV) des FC Bayern München an. Dieses Mal wird es dabei im Vergleich zu den Vorjahren ein paar Änderungen geben. Welche das sind sowie alle weitere wichtigen Informationen, gibt es hier zu lesen.

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern Wann: 12. November 2023, 15.30 Uhr Wo: Rudi-Sedlmayer-Halle (Grasweg 74, 81373 München) Die JHV live im Stream: YouTube, Facebook, Homepage und App des FC Bayern

Was, wann, wo? Alle Infos zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern

Zunächst empfängt der FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr) Aufsteiger Heidenheim, ehe am Sonntag, den 12. November 2023, die Jahreshauptversammlung ansteht. Diese wird in der Rudi-Sedlmayer-Halle stattfinden und beginnt in diesem Jahr bereits am Vormittag. Start der Veranstaltung ist demnach um 11.00 Uhr, der Einlass läuft bereits ab 9.00 Uhr. Grund für den frühen Beginn sowie weitere Neuerungen sind nach Angaben des FC Bayern die zahlreichen Rückmeldungen der Mitglieder zu den vergangen Jahreshauptversammlungen.

Außerdem wird die Veranstaltung auch online auf den Kanälen des FC Bayern kostenlos zu sehen sein. Wer also nicht in der Halle dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die JHV über die Club-Homepage, die App, oder den FCB-Kanal auf YouTube und Facebook zu verfolgen. Ein Stimmrecht gibt es online allerdings nicht.

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht an. Wie letztes Jahr wird unter anderem Präsident Herbert Hainer vor Ort sein. © IMAGO/MIS

Die wichtigsten Regelungen zur JHV des FC Bayern

Abstimmen können demnach nur die Mitglieder vor Ort in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Zutritt zur JHV haben allerdings nur Mitglieder, die dem Verein mindestens ein Jahr angehören oder seit dem 1. Januar 2023 Mitglied sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Beim Einlass müssen daher der gültige Mitglieds- und Personalausweis vorgezeigt werden.

Für alle Teilnehmer der JHV steht dabei ein alkoholfreies Catering zur Verfügung, die vor Ort erworbenen Getränke können zudem erstmals mit in die Versammlung genommen werden. Nicht erlaubt sind Handtaschen und Rucksäcke, die größer sind als das Format DIN A4. Zudem können Gepäck und Taschen nicht zur Aufbewahrung abgegeben werden.

Die JHV-Themen beim FC Bayern

Auch Trainer Thomas Tuchel wird bei der Jahreshauptversammlung dabei sein. Inhaltlich wird es in diesem Jahr einen Antrag auf Satzungsänderung geben, der im Voraus mit den Mitgliedern erarbeitet wurde. An der Tagesordnung stehen zudem folgende Punkte: TOP 1 Bericht des Präsidenten, TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten, TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss.

Die weiteren Punkte lauten: TOP 4 Entlastung des Präsidiums, TOP 5 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG, TOP 6 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss, TOP 7 Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Clubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge, TOP 8 Verschiedenes. (tos)

