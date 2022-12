Musiala und Davies zusammen im Urlaub: Bayern-Kumpels schalten nach WM-Frust in Paris ab

Von: Christoph Klaucke

Jamal Musiala und Alphonso Davies wollen den WM-Frust schnell vergessen. Die beiden Youngster des FC Bayern machen zusammen Urlaub in Paris.

München/Paris – Darauf hätten Jamal Musiala und Alphonso Davies wohl gerne verzichtet. Doch wenn ihr frühes Scheitern bei der WM 2022 etwas Gutes hat, dann die Möglichkeit länger frei zu haben. Die Zeit nutzen die beiden Profis des FC Bayern und machen gemeinsam Urlaub.

Jamal Musiala Alphonso Davies Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre), Stuttgart Geboren: 2. November 2000 (Alter 22 Jahre), Buduburam, Ghana Verein: FC Bayern Verein: FC Bayern Position: Offensives Mittelfeld Position: Linksverteidiger Länderspiele für Deutschland: 20 (ein Tor) Länderspiele für Kanada: 36 (13 Tore)

Jamal Musiala und Alphonso Davies wollen WM-Frust in gemeinsamen Urlaub vergessen

Während bei der Weltmeisterschaft in Katar die besten Nationalmannschaften um den Titel kämpfen, mussten Musiala und Davies längst die Heimreise antreten. Musiala, dem nach starken Leistungen ein sattes Millionen-Gehalt winkt, scheiterte mit Deutschland bereits nach der Gruppenphase.

Dasselbe Schicksal ereilte Davies mit Kanada, das sogar alle drei Spiele verlor. Der Außenverteidiger erzielte im Gegensatz zu Musiala zwar ein WM-Tor, verschoss aber auch einen Elfmeter.

Die Bayern-Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies posieren beim gemeinsamen Urlaub im Aufzug. © Alphonso Davies/Instagram

Musiala und Davies im Urlaub: Bayern-Stars reisen nach Paris

Bereits am 1. Dezember war für Musiala und Davies die WM gelaufen, zum Training beim FC Bayern müssen sie aber erst wieder am 3. Januar antreten – Trainer Nagelsmann gibt den Bayern-Stars Sonderurlaub. Genug Zeit also, um auf andere Gedanken zu kommen und den WM-Frust abzuschütteln.

Das dachten sich auch Musiala und Davies, die zusammen ihren Urlaub verbringen. Die Beiden posteten am Montag in ihrer Instagram-Story ein Foto, das die Youngster in einem Aufzug mit Gepäck zeigt. Es folgt eine weitere Aufnahme von einer weihnachtlich geschmückten Hotel-Lobby in Paris.

Ein Monat Urlaub für Bayern-Stars: Musiala und Davies erst Anfang des Jahres zurück im Training

Der 19-jährige Musiala und der 22-jährige Davies pflegen beim FC Bayern eine enge Freundschaft. Beide harmonieren auf dem Platz prächtig und verstehen sich auch außerhalb bestens. Das beweisen gemeinsame Jubelarien und private Unternehmungen. Zuletzt teilte Davies wegen Musiala nach der Ballon-d‘Or-Wahl aus.

Nach dem Trainingsstart an der Säbener Straße im kommenden Jahr geht es für Musiala und Davies am 6. Januar ins Trainingslager nach Katar. Nach der Rückkehr ist am 13. Januar ein Testspiel gegen RB Salzburg angesetzt, bevor es eine Woche später mit der Auswärtspartie bei RB Leipzig in der Bundesliga weitergeht. (ck)