Bayerns Musiala-Plan geht auf

Von: Luca Hartmann

Zuletzt musste der FCB auf Jamal Musiala verzichten. Gegen Frankfurt kehrt er wohl zurück. Das Wetter verhinderte ein früheres Comeback.

Update vom Montag, 4. Dezember, 10.39 Uhr: Das Warten hat bald ein Ende. Jamal Musialas Comeback bei den Bayern steht kurz bevor. Der 20-Jährige hat den Muskelfaserriss, den er sich Anfang November in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul zugezogen hatte, auskuriert. Im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) kann Thomas Tuchel aller Voraussicht nach wieder auf den Offensivspieler bauen.

Bereits am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin hätte Musiala in den Bayern-Kader zurückkehren sollen. Allerdings wurde die Partie wegen starker Schneefälle in und um München abgesagt, sodass sich die Fans noch etwas gedulden müssen. Doch am anstehenden Wochenende ist es wohl so weit, der Comeback-Plan der Bayern mit dem 20-Jährigen ist aufgegangen. Dieser hatte eine Rückkehr Anfang Dezember vorgesehen.

Steht kurz vor seinem Comeback: Bayerns Jamal Musiala. © Philippe Ruiz / Imago

Nach Muskelfaserriss: FC Bayern verkündet frohe Musiala-Botschaft

Erstmeldung vom Sonntag, 19. November, 7.06 Uhr: München – Es war die Schrecksekunde für den FC Bayern im siegreichen Champions-League-Heimspiel gegen Galatasaray Istanbul: Kurz vor der Pause fasste sich Jamal Musiala nach einem Sprint und einer missglückten Ballannahme an den hinteren linken Oberschenkel. Sofort signalisierte er, dass es nicht weiter geht. In der 40. Minute musste er ausgewechselt werden.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter: 20 Jahre), in Stuttgart Vertrag beim FC Bayern bis: 31. Juni 2026 Länderspiele: 25 Marktwert: 110 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Star Musiala mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Laut Bild-Informationen zog sich Musiala bei der Aktion einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Für den DFB-Star ist es in diesem Jahr bereits die dritte Muskelverletzung im linken Oberschenkel, die Bosse befürchteten einen längeren Ausfall. Klar war, dass Musiala mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht.

Somit verpasste der 20-Jährige bereits am vergangenen Wochenende den 4:2-Heimsieg gegen Heidenheim. Auch Julian Nagelsmann muss in seinem ersten Heimspiel als Bundestrainer gegen die Türkei und drei Tage später gegen Österreich auf den Offensivspieler verzichten.

Nach seiner Verletzung kann FC Bayern-Star Jamal Musiala wieder individuell auf dem Platz trainieren. © IMAGO/Revierfoto

Jamal Musiala zurück im Lauftraining

Doch Musialas Comeback könnte früher erfolgen als zunächst gedacht. Wie die Bayern mitteilten, absolvierte Musiala am Freitag eine individuelle Laufeinheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Offenbar macht der 20-Jährige in seiner Reha gute Fortschritte.

Laut der Bild kehrte Musiala schon tags zuvor auf den Trainingsplatz zurück. Demnach joggte der Nationalspieler rund 25 Minuten mit Reha-Coach Simon Martinello um den Platz. In den kommenden Tagen wird Musiala wohl weiter individuell an seinem Comeback arbeiten, während viele seiner Kollegen noch mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs sind.

Musiala-Comeback früher als erwartet?

Das Heimspiel gegen Köln am kommenden Freitag (24.11) kommt wohl noch zu früh. Für das Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen fünf Tage später könnte Musiala hingegen wieder eine Option sein. Spätestens gegen Union Berlin am 2. Dezember wird er dann wohl auch in der Liga wieder auf dem Platz stehen können – sofern der Heilungsprozess weiterhin gut verläuft.

Nach der erneuten Verletzung werden die Bayern bei ihrem Juwel jedoch kein Risiko eingehen. Auch eine spezielle Untersuchung des wiederholt lädierten Oberschenkels kommt in Betracht. „Das machen die Ärzte, die Therapeuten und unsere Reha- und Athletiktrainer. Wir haben alle Daten und alle Kapazitäten und Qualität, um dem auf den Grund zu gehen, falls das wiederholt die gleiche Stelle ist“, sagte Tuchel.

Musialas Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis Juni 2026, doch schon jetzt überlegen die Bayern-Bosse, wie sie den 20-Jährigen langfristig von einem Verbleib überzeugen können. (LuHa)