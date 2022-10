FC Bayern bangt um Musiala, Neuer und de Ligt: Wer wird rechtzeitig für Topspiel fit?

Auch Neuer und de Ligt fraglich

Jamal Musiala fällt seit Montag mit einer Corona-Infektion aus. Wird der Top-Scorer des FC Bayern rechtzeitig fit für das Bundesliga-Spiel gegen Freiburg am Sonntag?

München – Beim FC Bayern vergeht in den letzten Wochen gefühlt keine Partie, ohne dass ein Profi mit Corona fehlt. Erst hatte das Virus Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller getroffen. Am Montag war dann Jamal Musiala an der Reihe.

Der Youngster verpasste dementsprechend den 4:2-Sieg bei Viktoria Pilsen in der Champions League unter der Woche. Reicht es schon für eine Rückkehr in der Bundesliga gegen den SC Freiburg? Für Musiala und die Bayern könnte sich der Spielplan als Glücksfall erweisen.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre), Stuttgart Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 80 Millionen Euro Vertrag bis: 30.06.2026

Jamal Musiala: FC Bayern hofft auf schnelle Genesung nach Corona

Das Heimspiel der Bayern, die als Dritter den Tabellenzweiten Freiburg empfangen, findet erst am Sonntag, um 19.30 Uhr statt. Somit hat Musiala einen Tag mehr Zeit, um sich auszukurieren. Der 19-Jährige befindet sich nach seiner Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne, frühestens nach fünf Tagen kann er sich freitesten lassen.

Im Training am Donnerstag suchte man Musiala, der zuletzt mit einem Transfer zum FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, wenig überraschend vergeblich. Die Bayern dürften auf eine Rückkehr für das Abschlusstraining am Samstag hoffen, dann wäre Musiala ein Kandidat für den Spieltagskader.

Der Rekordmeister teilte lediglich mit, dass es dem gebürtigen Stuttgarter gut gehe, ob er Symptome hat, war zunächst unklar. Musiala hatte bereits Mitte Februar dieses Jahres zwei Pflichtspiele (Bundesliga in Bochum und Champions League in Salzburg) verpasst.

FC Bayern bangt um Musiala nach Corona-Infektion – auch Manuel Neuer fraglich

Ein Startelf-Einsatz von Musiala ist jedoch ohnehin so gut wie ausgeschlossen. Selbst Joshua Kimmich wurde nach seiner Genesung im Klassiker gegen Dortmund nur eingewechselt. Einen Musiala, mit fünf Toren und fünf Assists in acht Bundesliga-Spielen mit Abstand Topscorer der Bayern, hätte Trainer Julian Nagelsmann aber sicher gerne als Joker in der Hinterhand.

Neben Musiala fehlte auch Torhüter Manuel Neuer im Training. Den Bayern-Kapitän plagt noch immer eine Schultereckgelenk-Prellung. „Manu hat leichte Schulterprobleme und muss von Tag zu Tag schauen, wie er damit zurechtkommt“, sagte Ersatzkeeper Sven Ulreich nach dem Pilsen-Spiel. Neuers Rückkehr für Sonntag ist fraglich.

FC Bayern: de Ligt droht Ausfall – Davies, Gnabry und Müller vor Rückkehr

Auch ein Ausfall von Matthijs de Ligt droht. Der Innenverteidiger wurde in Dortmund mit Adduktorenproblemen ausgewechselt. Der Holländer trainierte zwar auf dem Rasen an der Säbener Straße, ganz geschmeidig lief die Einheit mit Reha-Coach Thomas Wilhelmi allerdings nicht ab. Schon nach zwanzig Minuten ging es zurück in die Kabine.

Besser lief es bei Alphonso Davies (Schädelprellung) und Serge Gnabry (Knie-Prellung mit Kapselverletzung). Die beiden Stars absolvierten nach de Ligt ein intensives Fitness-Training mit Reha-Trainer Simon Martinello. Linksverteidiger Davies wurde zuletzt schmerzlich vermisst und könnte den wackeligen Josip Stanisic entlasten. Thomas Müller gab nach Rückenproblemen Entwarnung und hofft ebenfalls auf einen Einsatz am Sonntag gegen Freiburg. (ck)

