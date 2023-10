Lockt Pep Musiala schon bald auf die Insel?

Von: Korbinian Kothny

Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern läuft noch bis 2026. Dennoch ranken sich immer wieder Gerüchte um das Mittelfeldjuwel.

München – Perfekte Ballannahme, ein kurzer Blick nach oben, trockener Abschluss mit rechts. So entschied Jamal Musiala die Champions-League-Partie des FC Bayern am Dienstag bei Galatasaray Istanbul (3:1). Es sind diese Situationen, die den immer noch erst 20-Jährigen bereits so wichtig für den deutschen Rekordmeister machen.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Vertrag bis: 30. Juni 2026 Marktwert: 110 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Großes Interesse an Musiala aus England

Das wissen auch die Verantwortlichen an der Säbener Straße – und nicht nur dort. Obwohl Musiala noch mit einem Vertrag bis 2026 in der bayerischen Landeshauptstadt ausgestattet ist, gibt es immer wieder Wechselgerüchte um das Mittelfeldjuwel.

Erst vor wenigen Tagen wurde dem FC Liverpool starkes Interesse an Musiala nachgesagt. Und der englische Top-Klub scheint nicht der einzige Verein von der Insel zu sein, der DFB-Star gerne in seinen Reihen sehen würde. Bayern-Insider Christian Falk behauptete zumindest in der Bild-Sendung „Englische Woche“, dass auch Manchester City sich intensiv um Musiala bemühen möchte.

Spielt Jamal Musiala bald auf der Insel? © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Für Musiala kommen wohl nur zwei Vereine neben dem FC Bayern infrage

Lockt Pep Musiala schon bald auf die Insel? Passend dazu berichtete Sky-Experte Florian Plettenberg erst in dieser Woche, dass für Musiala im Falle eines Wechsels nur zwei Klubs infrage kommen würden. Real Madrid und eben Manchester City.

Die Hoffnungen der Citizens beruhen sich laut der Bild vor allem darauf, dass die Musiala-Seite anscheinend erstmal keine Gespräche mit dem Rekordmeister über eine Vertragsverlängerung plant. Nach Sky-Informationen soll es aber bereits einen ersten Austausch mit Sportdirektor Christoph Freund gegeben haben.

Musiala hat große Ziele – in München?

Musiala soll vor allem die Perspektive in München wichtig sein. Der Youngster hat große Ziele und will unter anderem die Champions League gewinnen, sowie auch Weltfußballer werden. Sieht er in München die Chance dazu, kommt es wohl auch zur Vertragsverlängerung.

Passend dazu kommt, dass Tuchel immer mehr voll auf Musiala setzt. Ist der Mittelfeldspieler fit, steht er auch fast immer in der Startelf. Der FC Bayern hat demnach nach wie vor alle Trümpfe in der Hand, sollte sich aber nicht zu lang Zeit lassen. Das dürften Freund & Co. aber auch nicht vor haben. (kk)

