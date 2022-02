FC Bayern: Youngster soll das Bundesliga-Topspiel gegen Frankfurt lenken

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (l) und sein Schützling Jamal Musiala. © imago/MIS

Der 18-jährige FC-Bayern-Profi Jamal Musiala soll gegen Frankfurt Thomas Müller ersetzen. Dieser erholt sich noch von einer Infektion mit dem Coronavirus.

München - Abgesehen von einem minimalen Schnupfen hat Thomas Müller (32) seine zweite Corona-Infektion gut überstanden. „Thomas geht es gut, da sind wir glücklich“, berichtet Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34). Sollte Müllers Corona-Test am Sonntag negativ ausfallen, stehen anschließend Untersuchungen am Herzen und ein CT an. Dann könnte der Nationalspieler bereits am Montag wieder mit dem Aufbautraining beginnen.

FC Bayern: Jamal Musiala ersetzt Thomas Müller

Für das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr Sky) hat Nagelsmann eine genaue Vorstellung, wer den Ur-Bayern ersetzen soll: Jamal Musiala (18). Der Youngster, der sich kurz vor Müller mit Corona infizierte, hat in den vergangenen Tagen hart für sein Startelf-Comeback geschuftet und zusätzlich zum Mannschaftstraining einige schweißtreibende Sonderschichten absolviert „Eine Option, Thomas zu ersetzen, ist Jamal. Der hat am Donnerstag herausragend gut trainiert, sehr engagiert, sehr lebendig und taktisch gut. Das hat mir sehr gut gefallen“, berichtete Nagelsmann.

Zwar sei noch immer ein kleines Fragezeichen vorhanden, inwiefern er über die vollen 90 Minuten spielen könne, da er noch etwas Trainingsrückstand habe, aber Musiala „ist ein junger Mensch, der grundsätzlich über diesen Punkt hinweg gehen kann. Und wenn er im Abschlusstraining das gleiche Engagement an den Tag legt, ist er auf der Position auf alle Fälle der Kandidat Nummer eins, Thomas Müller zu ersetzen“.



FC Bayern: Youngster kann Chance nutzen sich zu beweisen

Für Musiala wäre das der erste Startelf-Einsatz seit dem Auswärtsspiel in Köln Mitte Januar. Zuvor stand der Youngster in fünf Partien am Stück im zentralen Mittelfeld in der Anfangsformation –und beeindruckte Nagelsmann in dieser Zeit mit seinen Fähigkeiten als offensiver Sechser. Nun kann er die Partie gegen Frankfurt nutzen, um seinen Trainer als Taktgegber auf der Müller-Position zu überzeugen.



In welcher konkreten taktischen Formation der gebürtige Landsberger seine Mannschaft und damit auch Musiala gegen die Eintracht aufs Feld schicken wird, ließ er noch offen. Über seine taktischen Überlegungen für die restliche Saison sagte er: „Sollte die Mannschaft den Wunsch äußern, in den entscheidenden Phasen das Gleiche zu spielen, wäre ich der Letzte, der dagegen ist. Unsere schlechtesten drei Halbzeiten waren im 4-2-3-1.“

FC-Bayern-Coach Nagelsmann: „Kein Start-Stopp-Spiel“

Generell zeigte sich Nagelsmann genervt von der Diskussion über die Ausrichtung der taktischen Grundordnung: „Das Thema wird viel zu viel diskutiert im deutschen Fußball. Das Spiel ist kein Start-Stopp-Spiel, sondern ein Spiel mit Phasen, deshalb sieht man die Grundordnung selten. Die Übergänge sind fließend.“



Obwohl den deutschen Rekordmeister noch einige verletzungsbedingte Ausfälle plagen, zählt für den gebürtigen Landsberger gegen den Angstgegner aus Frankfurt nur ein Sieg – um Titel-Konkurrent Borussia Dortmund weiter auf Abstand zu halten: „Generell sind die nächsten fünf Spiele in der Liga wichtig für uns. Mit den sechs Punkten vor Dortmund sind wir sehr zufrieden, natürlich hätten wir gerne mehr.“ Gerade in Frankfurt sei es auch wegen der gesunden aggressiven Stimmung im Stadion auch als FC Bayern nicht leicht, zu spielen. „Jede Mannschaft ist gegen Bayern München noch mal mehr motiviert, die Gier ist auch größer“, weiß Nagelsmann aus eigener Erfahrung.