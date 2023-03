FC-Bayern-Kapitänin erleidet Horror-Verletzung – Profis mit rührender Geste

Jana Kappes erlitt einen Schädelbruch, die Profis reagierten mit einer besonderen Aktion. © Imago images

Die Kapitänin der zweiten Mannschaft des FC Bayern, Jana Kappes, hat sich einen Schädelbruch zugezogen. Die Profis reagierten mit einer rührenden Geste.

München – Großer Verletzungsschock für die zweite Frauenmannschaft des FC Bayern München. Jana Kappes hat sich am Sonntag im Spitzenspiel der 2. Frauen-Bundesliga bei RB Leipzig einen Schädelbruch zugezogen. Die FCB-Kapitänin wurde am Montag bereits erfolgreich absolviert.

Kappes hat sich die Verletzung bei einem Zusammenprall in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zugezogen und musste umgehend ausgewechselt werden. Die Münchner verloren die Partie am Ende 0:3. Für Kappes bedeutet die Horror-Verletzung das vorzeitige Saisonaus. Das teilte der FC Bayern auf seiner Homepage mit.

FC Bayern: Kapitänin und Angestellte an der Säbener Straße

Vor dem Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Arsenal London hielten die Bayern-Frauen der ersten Mannschaft beim Mannschaftsfoto das Trikot von Kappes hoch. Am Ende musste die Mannschaft von Alexander Straus eine 0:2-Niederlage hinnehmen und schied aus der Champions League aus.

Kappes wechselte mit 15 Jahren 2012 zum FC Bayern. Ursprünglich für die zweite Mannschaft verpflichtet, debütierte die heute 26-Jährige bereits in ihrer ersten Saison für die Profis in der Frauen-Bundesliga. Seitdem kommt Kappes auf 199 Einsätze für die ersten beiden Mannschaften sowie die U17 des FC Bayern.

Jana Kappes: Job beim FC Bayern hat Vorrang

In der aktuellen Saison lief die Verteidigerin 14-mal in der 2. Liga und dreimal für die Profis in der Bundesliga auf. Seit mittlerweile drei Jahren spielt Kappes nicht nur für den FC Bayern, sondern ist auch Mitarbeiterin beim deutschen Rekordmeister im E-Commerce.

Mittlerweile ist die einst jüngste Spielerin der zweiten Mannschaft zur ältesten geworden und kann sich auch aufgrund ihrer Arbeitsstelle keinen Wechsel mehr vorstellen. „Durch meinen Job kam es für mich nicht mehr in Frage, ein mögliches Angebot eines anderen Erstligisten anzunehmen und den Verein zu wechseln“, sagte Kappes in einem vereinseigenen Interview vor einem Jahr.