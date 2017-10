An Schulter verletzt: Sorgen um Javi Martínez

Der FC Bayern München bangt nach dem deutlichen Sieg gegen den SC Freiburg um Javi Martínez. Der Defensivspezialist verletzte sich bei einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden.

München - Der Spanier Javi Martínez hat sich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg an der rechten Schulter verletzt. Vorausgegangen war ein Zusammenprall mit SCF-Stürmer Florian Niederlechner. Für den 29-Jährigen kam nach rund 70 Minuten der deutsche Nationalspieler Sebastian Rudy neu in die Partie.

„Wenn Javi sich auswechseln lässt, dann ist es bedenklich, er ist nicht nur ein Baske, sondern ein robuster Typ und großer Kämpfer“, sagte Heynckes. Über die Schwere der Verletzung sollte eine MRT-Untersuchung Aufschluss geben. Ob Martínez am kommenden Mittwoch im Champions-League-Match gegen Celtic Glasgow auflaufen kann, ist noch fraglich.

Martínez wurde von Jupp Heynckes, der beim 5:0 gegen Freiburg 1596 Tage nach seinem Abschied beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:2) erstmals wieder auf der Trainerbank des FC Bayern München Platz nahm, am Samstag im zentral defensiven Mittelfeld eingesetzt. Dort spielte er bereits in der Triple-Saison 2013 an der Seite von Bastian Schweinsteiger. Unter Pep Guardiola und Carlo Ancelotti sammelte der Spanier seine Spielminuten in der Innenverteidigung.

