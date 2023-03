Mit Robbéry, ohne Lewandowski: Boateng wählt sein Bayern-Dreamteam

Von: Boris Manz

Teilen

Jérôme Boateng hat sein Dreamteam des FC Bayern gewählt. Er vertraut auf seine Ex-Mitspieler wie Robben oder Ribéry, verzichtet aber auf Lewandowski.

München – Jérôme Boateng hat sich für sein persönliches FC-Bayern-Dreamteam entschieden. Dabei setzt der Ex-Nationalspieler in erster Linie auf seine ehemaligen Mitspieler wie Franck Ribéry oder Arjen Robben. Bei der großen Geschichte des FC Bayern ist es logisch, dass der einstige Weltklasse-Innenverteidiger bei der Wahl auf so manch eine FCB-Legende verzichten muss. Franz Beckenbauer, Bastian Schweinsteiger oder Gerd Müller schaffen es nicht in Boatengs Auswahl.

Jérôme Agyenim Boateng Geboren: 3. September 1988 in Berlin Größe: 1,9 m Aktuelles Team: Olympique Lyon Beim FC Bayern: 2011-2021

FC Bayern: Jérôme Boateng entscheidet sich für Manuel Neuer in seinem Dreamteam

Auf Instagram forderte der offizielle Kanal der Bundesliga die User dazu auf, ihr bestes FCB-Fünferteam aller Zeiten aus einer Vorauswahl zu wählen. Und auch Boateng machte direkt mit und schrieb seine Aufstellung unter den Beitrag.

Zwischen den Pfosten vertraut der gebürtige Berliner auf Manuel Neuer. Mit FCB-Boss Oliver Kahn, Sepp Maier, Yann Sommer und Raimond Aumann standen da aber einige starke Torhüter zur Auswahl.

Manuel Neuer im Tor, David Alaba in der Defensive – Boateng wählt sein FCB-Alltime-Team

Im Abwehrzentrum hätte Boateng lieber seinen ehemaligen Nebenmann aufgestellt, auch wenn der eigentlich nicht zur Auswahl stand. So entscheidet er sich weder für Dayot Upamecano, Franz Beckenbauer, Alphonso Davies, Philipp Lahm noch für sich selbst, sondern für David Alaba.

Mit dem Österreicher, der von den Fans von Real Madrid jüngst angegangen wurde, holte Boateng zweimal die Champions League und neunmal die Deutsche Meisterschaft.

Jerome Boateng hat 2013 mit Arjen Robben und Franck Ribéry das Triple gewonnen. 2020 wiederholte er den Erfolg. © Imago/MIS/Sven Simon

Boateng vertraut auf Champions-League-Helden von 2013: Neuer, Alaba, Müller und Ribéry

Im Mittelfeld vertraut der Fußballer des Jahres von 2016 auf gleich zwei Spieler und verzichtet dennoch auf Joshua Kimmich, Lothar Matthäus und seinen langjährigen Weggefährten Bastian Schweinsteiger. Stattdessen setzt Boateng auf die Fähigkeiten von FCB-Legende Thomas Müller und Franck Ribéry.

Unvergessen dürfte für Boateng die gemeinsame Erinnerung an das verlorene Finale dahoam und der anschließende Weg zum Champions-League-Sieg im Wembley Stadium sein. In einem Interview betonte der ehemalige Bayern-Star jüngst die besondere Teamchemie in der Mannschaft. „Wir waren eine intakte Gruppe, in der jeder für den anderen gekämpft und dessen Fehler ausgebügelt hat“, sagte Boateng dem kicker.

FC Bayern: Boatengs Traumelf mit Arjen Robben und ohne Robert Lewandowski

Wohl auch deshalb setzt Boateng im Angriff auf den Helden des Triple-Jahrs 2013: Arjen Robben. Den Niederländer zieht der einstige Abwehrchef sogar FCB-Größen wie Robert Lewandowski, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge oder dem jetzigen Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting vor.

Damit hat sich Boateng nur für Spieler entschieden, mit denen er auch selbst zusammengespielt hat. Seiner Wahl fügte der Weltmeister von 2014 auch einen Zwinker-Smiley an, um möglichen Kritikern vorzubeugen. Die beliebteste Antwort war aber ein anderer Kommentar. Der User, der für Neuer, Beckenbauer, Matthäus sowie für Thomas und Gerd Müller stimmte, erhielt am meisten Zuspruch.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Thomas Tuchel tüftelt vor Bundesliga-Klassiker gegen Dortmund am Kader

Thomas Tuchel dürfte die anstehende Partie gegen Borussia Dortmund derweil größere Kopfschmerzen bereiten. Der neue FCB-Coach muss sich vor dem Bundesliga-Klassiker in der einen oder anderen Frage noch entscheiden. Extra Zeit nahm er sich beim Training zuletzt für einen Millionen-Bankdrücker. (btfm)