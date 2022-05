Möglicher Lewandowski-Nachfolger? Joao Felix angeblich im Visier des FC Bayern

Die Vorbereitungen des FC Bayern auf die neue Saison 2022/23 laufen auf Hochtouren. Ein Spieler von Atletico Madrid steht offenbar im Fokus.

München - Der Transfer-Poker ist längst in vollem Gange: Beim FC Bayern München scheint sich eine für Wirbel sorgende Transferperiode anzubahnen. Nachdem der Vertrag von Thomas Müller verlängert wurde und auch der erste Neuzugang bereits fix ist, sind Robert Lewandowskis offenbare Wechselpläne das große Thema. Indes soll auch ein 22-jähriger Portugiese auf der Liste des FC Bayern stehen: Joao Felix.

Name: Joao Felix Alter: 22 (geboren 10. November 1999) Position: Hängende Spitze Verein: Atletico Madrid Marktwert: 70 Millionen

FC Bayern: Joao Felix im Visier des Rekordmeisters

Laut Sky Sports UK sollen die Verantwortlichen des FC Bayern Joao Felix im Visier haben. Ein Novum ist das nicht: Schon im März 2022 hatte die spanische Zeitung Marca den 22-jährigen Offensivspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch 2019 war der FC Bayern leer ausgegangen: Felix, damals noch Shootingstar bei Benfica Lissabon, wechselte nach Spanien. Atletico Madrid zahlte eine Rekordsumme für den damals 19-Jährigen: 126 Millionen Euro. Er sollte Antoine Griezmann ersetzen, der schließlich zum FC Barcelona wechselte.

Felix im Fokus: Gegen den FCB erzielte er in der Champions League schon ein Tor

Soll Felix nun womöglich im Falle eines Wechsels von Lewandowski als dessen Nachfolger dienen? Mit den Werten des Torjägers kann der 22-Jährige, der 2019 den Golden-Boy-Award gewann und häufig als hängende Spitze agiert, jedenfalls bis dato nicht ansatzweise mithalten. Felix ist ein anderer Spielertyp als Lewandowski, kein typischer Neuner.

In drei Saisons bei Atletico erzielte Felix 21 Tore und gab elf Assists in 82 Spielen in der Primera División. In der Champions League kam der Offensivmann auf zwei Vorlagen und sieben Tore, wovon er eins gegen den FC Bayern erzielte (Saison 2020/21). Zum Vergleich: In der abgelaufenen Saison 2021/22 netzte Lewandowski allein in 34 Bundesligaspielen 35 Mal ein und gab vier Assists.

Seit April fällt Felix, der auch für die portugiesische Nationalmannschaft spielt, zudem verletzt aus. Beim 2:1-Heimsieg am Ostersonntag (17. April) gegen Espanyol Barcelona erlitt er eine Oberschenkelverletzung. Auch beim letzten Spiel (22. Mai) der noch laufenden Saison gegen Real Sociedad spielt der Offensivakteur keine Rolle mehr.

Joao Felix zum FC Bayern? Vertrag bei Atletico wohl Hindernis

Ein Wechsel an die Säbener Straße dürfte allerdings besonders an seinem Vertrag bei Atletico Madrid scheitern. Dieser läuft noch bis 30. Juni 2026. Selbst wenn der FC Bayern Lewandowski verkaufen sollte, wäre Felix, dessen Marktwert auf 70 Millionen Euro taxiert ist, wohl kaum zu bezahlen. Einem Bericht der Sport Bild zufolge steht Hasan Salihamidciz schließlich lediglich ein begrenztes Budget für Transfers zur Verfügung.

Wahrscheinlicher scheint hingegen ein Wechsel von Ousmane Dembele. Der Vertrag des Franzosen beim FC Barcelona läuft aus. (mbr)