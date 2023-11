FC Bayern besser ohne Kimmich? Faktencheck überrascht

Von: Melanie Gottschalk

Joshua Kimmich geriet in den vergangenen Monaten beim FC Bayern immer wieder in die Schusslinie. Doch die Statistiken widerlegen die Kritik.

München – Joshua Kimmich musste in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken. Von allen Seiten wurde er für die teils wackeligen Auftritte des FC Bayern mitverantwortlich gemacht, vor allem Mario Basler, der ohnehin für seine klaren Worte bekannt ist, holte immer wieder zum Schlag gegen den Mittelfeldstar aus.

Am vergangenen Wochenende musste der 28-Jährige dann auch noch zuschauen, wie Leon Goretzka und Konrad Laimer im Klassiker gegen Borussia Dortmund zur Bestform aufliefen. Er saß eine Rot-Sperre ab. Kein Wunder also, dass schnell Stimmen laut wurden, die sagten: Ohne Kimmich läuft es beim FC Bayern besser. Ein Blick in die Statistiken zeigt aber, dass das schlichtweg falsch ist.

Joshua Kimmich Geboren am: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Position: Mittelfeld Aktueller Marktwert: 75 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

FC Bayern besser ohne Kimmich? Statistik spricht dagegen

„Ist es ohne Kimmich vielleicht eine bessere Mannschaft?“, stellte auch Sky-Experte Didi Hamann nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag die Frage, die sich viele Fans seiner Aussage nach auch schon gestellt haben. „Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und viele Bayern-Fans sagen: Jetzt ist der Kimmich draußen, jetzt läuft es besser.“

Fakt ist aber: Kimmich stand in den ersten neun Ligaspielen bis zu seiner Rot-Sperre gegen Darmstadt jedes Mal in der Startelf, es stehen sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Ähnlich sieht es in der Champions League aus: Dreimal durfte Kimmich von Beginn an ran, dreimal siegte der FC Bayern.

Joshua Kimmich stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. © Michael Weber/imago

Kimmichs viel kritisierte Ecken sind rekordverdächtig gut

Auch das Thema Ecken ist eigentlich eindeutig. Mario Basler hatte Kimmich im August in seinem Podcast „Basler ballert“ scharf dafür kritisiert. „Er spielt genau den gleichen Dreck weiter, wie er letzte Saison gespielt hat. Jetzt hat er eins dazu gelernt bei seinen Eckbällen: Jetzt schießt er sie nicht mehr ins Seitenaus, sondern genau dem Torhüter in die Hände“, merkte Basler damals ironisch an.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Basler hat Unrecht. In der vergangenen Saison trat Kimmich in 33 Ligaspielen insgesamt 204 Ecken, sieben davon führten zu einem Tor. Bedeutet: Jede 29. Ecke des 28-Jährigen führt im Schnitt zum Tor – Ligabestwert. Zum Vergleich: Im Schnitt brachte verteilt über die 17 anderen Bundesligisten nur jede 38. Ecke etwas Zählbares aufs Tableau. Insgesamt folgten nach 38 von Kimmichs Ecken Tore, was einen Rekord seit Erfassung der Daten im Jahr 1992 darstellt. Der vorherige Rekordhalter ist ausgerechnet Mario Basler, einer der größten Kritikers des Bayern-Stars.

Kimmich hat die beste Laufleistung beim FC Bayern

Ein weiterer Grund, warum Kimmich unter Trainer Thomas Tuchel gesetzt ist, ist sicherlich seine Laufleistung. Denn die ist nicht nur in dieser Saison beim FC Bayern top. Bereits zum Ende der vergangenen Saison führte er die Liste an, in 33 Spielen lief er knapp 386 Kilometer, kein Bayern-Star schaffte mehr. Auch in dieser Saison liefert er sich mit Alphonso Davies ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Kanadier aktuell knapp anführt – aber auch ein Spiel mehr zu verzeichnen hat, da Kimmich gegen Borussia Dortmund rotgesperrt fehlte.

Seine Tor-Statistik kann sich ebenfalls sehen lassen. In der laufenden Saison ist er an den viertmeisten Torschüssen beteiligt, lediglich die Offensiv-Stars Leroy Sané, Harry Kane und Kingsley Coman haben mehr Torschüsse zu verzeichnen. Kimmich gab in der Spielzeit bereits zwölf Torschüsse und 22 Torschussvorlagen ab, verbucht drei Assists. In der abgelaufenen Saison gab er 28 Torschüsse in der Bundesliga ab, fünf davon führten zu einem Tor. Darüber hinaus gab er 86 Torschussvorlagen ab und konnte sechs Treffer vorbereiten.

Kimmichs Kritiker sollten also genau überlegen, ob es wirklich an dem Mittelfeldakteur liegt, wenn es beim FC Bayern wieder einmal nicht rund läuft. tz-Reporter Philipp Kessler fordert derweil in einem Kommentar: „Schluss mit Kimmich-Bashing!“ (msb)

