FC Bayern im NLZ-Check: Bärenstarke U17 - U19 enttäuscht - Seitz nimmt mit U23 neuen Anlauf

Von: Jörg Bullinger

Arijon Ibrahimovic hat in der U19-Bundesliga in neun Spielen zehn Treffer für den FC Bayern erzielt. © Imago Images / Beautiful Sports

Die Nachwuchsteams des FC Bayern sind in der Winterpause. Wie haben sich die drei wichtigsten U-Mannschaften geschlagen? Der NLZ-Check.

München - Im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Bayern war zuletzt viel los. Die wohl wichtigste Personalie war der Abgang von U23-Trainer Martin Demichelis. Der Argentinier ist seit Anfang Dezember neuer Trainer bei seinem Heimatverein River Plate in Buenos Aires. Nachfolger des ehemaligen Verteidigers ist Vorgänger Holger Seitz. Der Meister- und Aufstiegstrainer des Jahres 2019 soll längerfristig an der Seitenlinie stehen.

Seine Stelle als Sportlicher Leiter am Campus ist noch nicht nachbesetzt. Halil Altintop wird in die Fußstapfen des 48-Jährigen treten, ob der ehemalige Stürmer die Aufgabe in Zukunft alleine übernimmt oder die Last auf mehreren Schultern verteilt wird, steht noch nicht endgültig fest. In der U19 hat wie in der Vorsaison Danny Galm das Sagen. Um die U17 kümmert sich seit Sommer Michael Hartmann, der aus der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC nach München gewechselt ist. Wie lief die Runde, die bei den B- und A-Junioren nur einfach gespielt wird, bis zur Winterpause? Der FC Bayern im NLZ-Check .

Traum von der Deutschen Meisterschaft: U17 des FC Bayern noch ungeschlagen

Der Transfer von Michael Hartmann von der Spree an die Isar hat sich für die Roten ausgezahlt. Der Ex-Profi ist mit den B-Junioren noch ungeschlagen und steht vor dem Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim an der Tabellenspitze. Die Derby-Bilanz der U17 ist makellos. Gegen den Erzrivalen TSV 1860 setzte sich das Team dank Top-Torjäger Robert Ramsak (14 Treffer in 13 Spielen) Anfang November mit 1:0 an der Grünwalder Straße durch.

Beim letzten Spiel vor der Winterpause am vergangenen Wochenende haben die jungen Burschen die SpVgg Unterhaching mit 6:1 in die Vorstadt zurückgeschickt. In der Tabelle hat die Hartmann-Elf drei Zähler Vorsprung auf Hoffenheim. Mit bisher 13 Gegentreffern in 13 Saisonspielen stellten die Bayern die beste Defensive vor der U17 des VfB Stuttgart (14 Gegentore). Drei Spiele muss der Vorsprung in der einfach gespielten Runde ohne Rückspiele noch halten, dann qualifizieren sich Hartmann und seine Jungs für die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft.

U19 des FC Bayern enttäuscht in Youth League und hat in der Bundesliga nichts mit dem Titel zu tun

Die Staffelmeisterschaft und den damit verbundenen Sprung zu den Playoffs um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft kann der FC Bayern schon abhaken. Nach zehn Spielen hat die Mannschaft von Coach Danny Galm zwölf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FSV Mainz 05.

Auch in der Youth League lief es für den Nachwuchs von der Säbener Straße nicht nach den Wünschen der Vereinsführung. Trotz großer Ambitionen und dem Einsatz einiger Spieler aus dem Regionalliga-Kader scheiterte die U19 in der Gruppenphase und belegte hinter den Talenten des FC Barcelona und Inter Mailand Rang drei.

Die Derby-Bilanz liest sich durchwachsen: Gegen die Junglöwen gewann die Galm-Elf am 1. Spieltag dank eines Dreierpacks von Arijon Ibrahimovic mit 4:1. Im Vergleich mit der SpVgg Unterhaching zog die Mannschaft eine Woche später mit 2:3 den Kürzeren. In der Tabelle steht der FCB knapp vor den beiden Rivalen aus Oberbayern.

U23 des FC Bayern: Zu wenig Konstanz unter Trainer Martin Demichelis - Holger Seitz als langfristige Lösung

Nach der verpassten Rückkehr in die 3. Liga startete die 2. Mannschaft im Sommer einen neuen Anlauf auf den Titel in der Regionalliga Bayern. Doch schnell war klar: Auch im Jahr 2023 wird die Meisterschaft nicht an die Isar gehen. Der neu formierten Mannschaft, in der nach mit Timo Kern nur noch ein Routinier dabei ist, fehlte unter Martin Demichelis die nötige Konstanz: Siege, Niederlagen und Unentschieden wechselten sich bei der Münchner U23 munter ab, während die beiden Top-Teams aus Unterhaching (57 Punkte) und Würzburg (54) von Sieg zu Sieg eilten.

Zur Winterpause beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching 22 Zähler. Holger Seitz kann somit schon jetzt - zumindest teilweise - ein neues Team aufbauen, um in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben anzugreifen. Auch wenn im kommenden Jahr einige Talente den Verein verlassen und an anderer Stelle ihr Glück versuchen werden, könnte der Niederbayer früh am Team für die Saison 23/24 basteln. Hält Bayreuth in der 3. Liga die Klasse und setzt sich der bayerische Vertreter in den Relegationsspielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost (aktuell Energie Cottbus) durch, dürfte die Reserve ab kommendem Sommer einer der Topfavoriten sein.

Die Hoffnungsträger des FC Bayern: Julian Nagelsmann hat Pläne mit Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic

Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic sind aktuell wohl die beiden hoffnungsvollsten Talente, die der FC Bayern in seinen U-Mannschaften unter Vertrag hat. Auf Wanner hält Chefcoach Julian Nagelsmann angeblich große Stücke. Im Januar 2022 feierte der Mittelfeldspieler kurz nach seinem 16. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt. Knapp ein Jahr später war der Junioren-Nationalspieler viermal in Deutschlands höchster Spielklasse und zweimal in der Champions League im Einsatz und trainiert regelmäßig mit den Profis.

Der nur wenige Tage ältere Ibrahimovic wartet noch auf seinen ersten Einsatz unter Nagelsmann. In der laufenden Spielzeit hat er in neun U19-Bundesliga-Spielen schon zehn Treffer markiert. Als Belohnung durfte der U18-Nationalspieler des DFB schon dreimal auf der Bank des Starensembles Platz nehmen, zweimal war er bis zur Winterpause in der Regionalliga Bayern im Einsatz.

Zwei weitere Spieler, denen die Führung des FC Bayern den Durchbruch zutraut, sind seit Sommer ausgeliehen. Gabriel Vidovic ist bei Vitesse Arnheim Stammkraft in der niederländischen Eredivisie. In neun von zehn Spielen stand Vidovic in der Startelf und traf einmal ins Schwarze. Auch Stürmer Malik Tillman macht bei den Glasgow Rangers Fortschritte. In der schottischen Liga erzielte der 20-Jährige zwei Tore, in der Königsklasse gelang ihm einer der beiden Treffer seiner Mannschaft.

Ausblick: U17 mit Topspiel zum Auftakt - Seitz kann sich mit U23 für kommende Saison einspielen

Die U17 hat nach der Winterpause den Matchball vor der Brust. Am 26. Februar tritt Michael Hartmann mit seiner Mannschaft bei Verfolger TSG 1899 Hoffenheim an. Mit einem Sieg im Kraichgau dürfte den B-Junioren die Teilnahme an den Playoffs kaum noch zu nehmen sein.

Die U19 braucht auf dem Weg zum Klassenerhalt noch einige Punkte. In den restlichen vier Spielen wartet bis auf den souveränen Spitzenreiter FSV Mainz 05 mit Ingolstadt, Heidenheim und Darmstadt 98 drei Mannschaften, die in der Tabelle hinter den Roten stehen. Das Polster der A-Junioren auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vier Zähler.

Holger Seitz und die 2. Mannschaft können mehr oder weniger befreit auf- bzw. sich bereits für die kommenden Saison einspielen. Der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt vor den letzten 15 Spielen im Jahr 2023 acht Punkte. Nach oben ist der Zug längst abgefahren. Sobald die U19 die Klasse gehalten hat, könnten weitere Talente nach oben rücken. Ab Sommer will der 48-Jährige dann mit den kleinen Bayern wieder oben angreifen, denn „die Qualität soll so hoch sein, dass sich kein Mensch gegen die 3. Liga wehrt“, hatte NLZ-Chef Jochen Sauer Mitte November angekündigt. (jb)