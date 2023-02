Bayern-Trendwende? Nagelsmann berichtet von mehreren Aussprachen – „Haben paar Dinge diskutiert“

Von: Patrick Mayer

Themen ausdiskutiert: Trainer Julian Nagelsmann (re.) und die Mannschaft des FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern hält Verfolger Union Berlin auf Distanz. Julian Nagelsmann erzählt, dass unter der Woche in München viel diskutiert wurde. An verschiedenen Orten.

München – Der FC Bayern ist wieder in der Spur: Durch das 3:0 (3:0) gegen Union Berlin haben die Münchner die Tabellenführung der Bundesliga verteidigt. Nachdem Borussia Dortmund tags zuvor vorbeigezogen war.

FC Bayern: Münchner holen wichtigen Sieg gegen Union Berlin

Eric Maxim Choupo-Moting (31. Minute), Kingsley Coman (40.) und Jamal Musiala (45.+1) sorgten mit ihren Toren nicht nur für den Sieg gegen den Verfolger, sondern auch für mehr Ruhe in der Isarmetropole. Der Skiunfall von Manuel Neuer, der Fashion-Ausflug von Serge Gnabry in einer Englischen Woche, die Verspätungen von Leroy Sané – es hatte zuletzt viele Nebengeräusche gegeben.

Inklusive eines Ausrasters von Trainer Julian Nagelsmann gegen das Schiedsrichtergespann in Gladbach. Nagelsmann schilderte nach dem Erfolg gegen die „Eisernen“ nun von gleich mehreren Aussprachen in München. Und zwar nicht nur an der Säbener Straße, wo das Vereinsgelände ist.

„Alle haben sich zusammengesetzt und wir haben ein paar Dinge diskutiert, Besprechungen verschiedenster Art gehabt. Auch neben dem Platz ist diese Woche bisschen was passiert. Weil wir selber wenig Lust haben, dass so viel Theater drumherum ist“, erzählte der 35-jährige Oberbayer bei DAZN: „Es ging darum, unserem Anspruch gerecht zu werden. Für jeden Spieler darum, zu wissen, was es heißt, Bayern-München-Spieler zu sein. Für jedes Trainermitglied genau das Gleiche.“

FC Bayern: Julian Nagelsmann erzählt von Team-Abend

Nagelsmann schilderte von einem „Team-Abend, bei dem die Mannschaft besprochen hat, was sie wollen. Ich glaube, dass das heute Früchte getragen hat“. Der Coach der „Roten“ verwies auf einen entsprechenden Bild-Bericht. Demnach hatten sich die Spieler am Freitagabend (24. Februar) selbständig im Forsthaus Wörnbrunn am Waldrand des Münchner Nobel-Vororts Grünwald getroffen.

Solche Momente sind wichtig, dass man sich zusammensetzt und im Mannschaftskreis auch mal die Meinung sagt. Dinge auch ausräumen kann.

Oliver Kahn begrüßte in der Münchner Allianz Arena den Team-Abend seiner Truppe. „Natürlich gehören solche Dinge dazu. Dass die Mannschaft auch mal Eigeninitiative ergreift. Solche Momente sind wichtig, dass man sich zusammensetzt und im Mannschaftskreis auch mal die Meinung sagt. Dinge auch ausräumen kann“, erklärte der Vorstandsboss nach dem Sieg gegen Berlin in der Mixed Zone: „Das sind kleine, aber wichtige Momente, die zum Schluss ein Mosaikstein für den Erfolg sein können.“

FC Bayern: Oliver Kahn „Reibung“ in München gut

Von Unruhe in den vergangenen Wochen wollte der einstige Weltklasse-Keeper nichts wissen. „Was heißt Störfeuer? Beim FC Bayern gibt es immer ‚Störfeuer‘. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und ich habe ja schon gesagt: So ein bisschen Reibung ist auch nicht schlecht. Wenn wir hier alle einen auf Harmonie machen“, sagte er: „Das sind einfach die Geräusche, die es beim FC Bayern immer gibt. Zum Schluss ziehen wir einen Strich drunter und schauen mal, wo wir dann sportlich stehen.“ Nach dem 22. Spieltag wieder an der Tabellenspitze. (pm)