Nagelsmann-Ex wechselt nach Dortmund – Wiedersehen in München steht schon fest

Von: Christoph Klaucke

Bayern-Coach Julian Nagelsmann trifft demnächst beim Spiel gegen Dortmund auf seinen alten Co-Trainer. © Elmar Kremser/Imago

Armin Reutershahn wird neuer Co-Trainer von Borussia Dortmund. Bayern-Coach Julian Nagelsmann machte an seiner Seite die ersten Schritte in der Bundesliga.

München/Dortmund – Es war der Anfang einer großen Trainerkarriere. Als Julian Nagelsmann vor knapp sieben Jahren im Alter von zarten 28 Jahren erstmals für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga auf der Bank saß, stand ihm sein damaliger Co-Trainer Armin Reutershahn zur Seite und begleitete die ersten Schritte des Trainer-Novizen. Jetzt wechselt Reutershahn zu Borussia Dortmund – dem großen Rivalen von Nagelsmanns aktuellem Klub FC Bayern.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Klub: FC Bayern Vertrag bis: 30.06.2026 Erster Co-Trainer als Chefcoach: Armin Reutershahn (Hoffenheim; Rückrunde 2015/16)

FC Bayern: Armin Reutershahn wird Co-Trainer beim BVB – FCB-Coach Nagelsmann kennt ihn

Nagelsmanns Ex wird neuer Co-Trainer beim BVB und damit Nachfolger vom zurückgetretenen Peter Hermann, der einst beim FC Bayern Assistent von Jupp Heynckes und Niko Kovac war. Reutershahn erhält beim BVB einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

„Armin Reutershahn ist ein renommierter, sehr erfahrener Fußballfachmann, der in seiner langen Karriere mit Trainern wie Julian Nagelsmann, Niko Kovac oder Adi Hütter gearbeitet und immer nach dem maximalen Erfolg gestrebt hat“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Vereinsmitteilung über die Neuverpflichtung. „Wir sind der Überzeugung, dass Armin Reutershahn unser Trainerteam durch seine Fähigkeiten und Erfahrungswerte bereichern und helfen wird, unsere Saisonziele zu erreichen.“ Der 62-jährige Duisburger soll nun dem jungen Cheftrainer Edin Terzic unter die Arme greifen, wie er es einst bei Nagelsmann getan hat.

Nagelsmann-Ex wechselt nach Dortmund: Reutershahn half Bayern-Trainer zum Start

Reutershahn assistierte Nagelsmann in 14 Spielen, gemeinsam feierten sie 2016 mit Hoffenheim den Klassenerhalt. Danach trennten sich ihre Wege. Reutershahn wurde Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt und holte mit Nico Kovac 2018 im Finale gegen die Bayern den DFB-Pokal. In der vergangenen Saison war er bis zur Entlassung von Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach beschäftigt, jetzt tauscht er die Borussia.

„Borussia Dortmund steht für Fußballtradition und enorme Begeisterungsfähigkeit. Ich freue mich sehr auf den BVB, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Edin Terzic und bin mir sicher, dass wir am Ende der Saison von einer gelungenen Spielzeit sprechen werden“, erklärte Reutershahn seine neue Herausforderung.

FC Bayern: Wiedersehen zwischen Nagelsmann und Reutershahn in München

Anfang April kommt es dann zum Wiedersehen zwischen Nagelsmann und Reutershahn, wenn der FC Bayern die Dortmunder in der Münchner Allianz Arena empfängt. Die Rollen an der Seitenlinie dürften bei beiden Teams also klar verteilt sein. Völlig offen ist jedoch noch, wer dann im FCB-Tor stehen wird. Der zuletzt favorisierte Alexander Nübel gibt dem FC Bayern einen eiskalten Korb. (ck)