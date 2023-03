Wie geht es jetzt für Julian Nagelsmann weiter? Frühere Aussagen lassen Rückschlüsse zu

Von: Katharina Brumbauer

Der FC Bayern München trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann. Frühere Aussagen lassen Rückschlüsse über seine nächsten Schritte zu.

München - Es ist keine Woche her, da gab Julian Nagelsmann der Welt ein großes Interview. Ausführlich sprach der Trainer des FC Bayern München über seine Interessen abseits des Fußball-Platzes. Wie wichtig es für ihn sei, den Bezug zum Leben außerhalb des Bundesliga-Stadions nicht zu verlieren. „24/7 Fußball ist glaube ich auch nicht gesund“, betonte Nagelsmann. Und er wolle den Job auch nicht machen, bis er „steinalt“ sei. Nun, fürs Erste hat der 35-Jährige wohl ausreichend Zeit, sich um seine Hobbys neben dem Fußball zu kümmern. Nagelsmann und der deutsche Rekordmeister gehen getrennte Wege.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 (Alter: 35 Jahre) in Landsberg am Lech Amtsantritt beim FC Bayern: Juli 2021 Vertrag wäre gelaufen bis: 2026

Eigentlich wollte Nagelsmann die Länderspielpause nutzen, um Kraft zu tanken. Für das wichtige Spiel gegen Borussia Dortmund am 1. April. Fernab von München, dem Fußball und der Säbener Straße. So verbrachte Nagelsmann, wie zunächst Sport1 berichtete, bei strahlendem Sonnenschein einen Skitag im Zillertal. In der Zwischenzeit sollen die Bayern-Bosse die Freistellung ihres Trainers geplant haben.

Nagelsmann liebt es, Zeit draußen zu verbringen. Ob beim Wandern, Mountainbiken oder beim Skifahren. Auch der Trainer-Job in München reizte ihn wegen der „ Nähe zu den Bergen“, hatte er einst auch unserer Redaktion verraten. Gut möglich, dass Nagelsmann die Nachricht von seinem Aus bei den Bayern, die am Donnerstabend aus dem Nichts kam, auch erstmal in der Natur verarbeitet. „Ich weiß von nichts“, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch auf Nachfrage des Kicker erklärt. Eine Auszeit vom Fußball wäre zumindest für mehrere Monate denkbar. Abschalten, Akku aufladen - viele geschasste Trainer haben die Zeit nach einer Entlassung schon so gestaltet.

Nach eineinhalb Jahren bei den Bayern gefeuert: Julian Nagelsmann steht beim deutschen Rekordmeister vor der Freistellung. © Bernd Feil/M.i.S./imago

Wie geht es jetzt weiter? Nagelsmann wird noch am Freitag an der Säbener Straße erwartet

Nagelsmann wird jetzt zunächst aber noch im Laufe des Freitags am Bayern-Vereinsgelände erwartet. Dort soll der Trainer offiziell von den Bossen über seine Freistellung informiert werden. Die Führungsriege des FC Bayern München ist am Freitagmorgen an der Säbener Straße eingetroffen. Aufsichtsratchef Herbert Hainer, Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gaben vor der versammelten Presse keinen Kommentar zur Causa um ihren Chefcoach ab.

Hainers Äußerungen noch vor ein paar Tagen zeigen den Irrsinn der Nagelsmann-Blitz-Entscheidung. Erst kürzlich hatte er den Trainer im Kicker noch in den höchsten Tönen gelobt: „Julian macht das gut“ und „wir wollen mit ihm etwas aufbauen“, hatte Hainer in einem Interview mit dem Fachmagazin noch erklärt.

Nagelsmann könnte zunächst in der Natur abschalten, Medien bringen ihn bei Tottenham ins Gespräch

Und wenige Tage später ist schon wieder alles anders. Jetzt ist Nagelsmanns Laufbahn bei den Bayern nach eineinhalb Jahren beendet. Über die sportliche Zukunft des 35-Jährigen lässt sich freilich noch nichts sagen. Das kommt natürlich auch auf die Angebote an, die hereinflattern. In der Bundesliga hat Nagelsmann mit dem FC Bayern die Top-Mannschaft trainiert. Es bleibt abzuwarten, ob sich der 35-Jährige zu gegebener Zeit innerhalb der Liga einem nächsten Arbeitgeber anschließt, oder ob er sich einer potentiellen neuen Herausforderung im Ausland annimmt.

Gerüchten zufolge hat Tottenham Hotspur den Landsberger ins Visier genommen. Die Spurs waren zuletzt mit Thomas Tuchel in Kontakt. Den 49-Jährigen, der 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hat, sollen die Bayern ja in Kürze als Nagelsmanns Nachfolger als Cheftrainer vorstellen. Tottenham muss sich demnach umorientieren. Die Zeitung Evening Standard bringt Nagelsmann jetzt bei den Nord-Londonern ins Gespräch. (kb)