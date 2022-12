Während WM-Halbfinale: Julian Nagelsmann und Freundin genießen Aussicht in New York

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger machen Urlaub in New York. Der Trainer des FC Bayern lässt für einen Ausflug sogar ein WM-Spiel sausen.

New York – Julian Nagelsmann genießt in diesen Tagen die freie Zeit. Während die WM 2022 in die entscheidende Phase geht, befindet sich der Trainer des FC Bayern im Urlaub. Nagelsmann machte zusammen mit seiner Freundin einen Trip nach New York. Das Liebespaar besuchte einen Wolkenkratzer.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Freundin: Lena Wurzenberger Beim FC Bayern seit: Juli 2021 Titel mit dem FC Bayern: Deutscher Meister 2021/22

FC Bayern: Trainer Julian Nagelsmann macht mit Freundin Urlaub in New York

Nagelsmann wurde in New York gesichtet, wie die Bild berichtet. An seiner Seite darf natürlich die neue Freundin Lena Wurzenberger nicht fehlen.

Die beiden genossen am Dienstag gemeinsam die Aussicht auf die Skyline von Manhattan mit dem Empire State Building. Hierfür suchte sich das Paar den neuen Wolkenkratzer „The Edge“ aus. Von der gläsernen Plattform in 335 Metern Höhe, die 20 Meter aus dem Gebäude herausragt, kann man für 40 Euro Eintritt die 100 Stockwerke senkrecht nach unten schauen.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann macht derzeit Urlaub mit seiner Freundin in New York. © Tom Weller/dpa

Während WM-Spiel: Nagelsmann und Freundin Lena Wurzenberger genießen Aussicht in New York

Nagelsmann und seine Freundin fuhren gegen 14 Uhr Ortszeit hoch auf den Wolkenkratzer „The Edge“. Währenddessen läuft das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien, zumindest die erste Halbzeit dürfte der Bayern-Coach (Nagelsmanns Privatleben) also verpasst haben.

Auf Fotos ist zu sehen, wie das Pärchen vor einer Glaswand die Aussicht genießt, zwischendurch machen sie es sich auf Treppensitzen mit einem Erfrischungsgetränk bequem. Beide unterhalten sich angeregt und scheinen den Ausflug über den Dächern von New York sichtlich zu genießen.

FC Bayern: Nagelsmann genießt Urlaub mit Freundin, auch Spieler sind unterwegs

Erst am Wochenende wurde Nagelsmann mit Freundin und pinker Mütze beim Biathlon entdeckt. Der 35-Jährige machte einen Abstecher zum Weltcup-Rennen in Hochfilzen.

Auch die Nationalspieler genießen nach dem WM-Schock einen Sonderurlaub, Nagelsmann gibt den Bayern-Stars frei. Erst am 3. Januar geht es mit dem Training an der Säbener Straße weiter. Das nutzen beispielsweise Jamal Musiala und Alphonso Davies für einen gemeinsam Urlaub in Paris. (ck)