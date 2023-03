Nagelsmann enthüllt private Nachricht von Schwiegervater: „Julian, ich habe noch nicht fertig“

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann enthüllt eine private Nachricht seines Schwiegervaters. Es geht um einen seiner Vorgänger beim FC Bayern – Giovanni Trapattoni.

München – „Ich habe fertig“, antwortete Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimsieg gegen den FC Augsburg auf die Frage, ob er noch wisse, was heute vor 25 Jahren war. Am 10. März 1998 hatte Giovanni Trapattoni mit seiner legendären Wutrede an der Säbener Straße den FC Bayern aus allen Angeln gehoben.

Nagelsmann erinnert sich an „legendäre Pressekonferenz“ mit Ex-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni

Nagelsmann war damals zehn Jahre alt und konnte sich zu diesem Zeitpunkt bestimmt noch nicht vorstellen, dass er eines Tages beim FC Bayern einer der Nachfolger von Trapattoni werden würde. Die Pressekonferenz des italienischen Maestros, die deutschlandweit ein riesiges Medien-Echo ausgelöst hatte, ist dem kleinen Julian aber bestens in Erinnerung geblieben.

„Ja schon, das wurde ja tatsächlich nicht gerade wenig wiederholt“, gab Nagelsmann auf der PK am Freitag gutgelaunt zu. Persönlichen Kontakt zum mittlerweile 83-jährigen Trapattoni, der mit dem FC Bayern 1997 Deutscher Meister und 1998 DFB-Pokalsieger wurde, hat Nagelsmann jedoch nicht. „Aber natürlich wird man immer wieder mal darauf hingewiesen“ – sogar vom eigenen Schwiegervater.

Julian Nagelsmann erinnert sich an die Trapattoni-Wutrede beim FC Bayern. © Fred Joch/Mladen Lackovic/Imago

Nagelsmann enthüllt private Nachricht von Schwiegervater: „Julian, ich habe noch nicht fertig“

„Nach dem Spiel (gegen PSG, Anm.d.Red.) hat mein Schwiegervater geschrieben: Vor 25 Jahren ‚Ich habe fertig‘, Julian, ich habe noch nicht fertig. Quasi, weil wir nicht ausgeschieden sind, sondern weitergekommen sind“, enthüllte Nagelsmann eine persönliche Nachricht seines Schwiegervaters (Nagelsmanns Privatleben). „Da wurde es auch wieder thematisiert. Klar, das habe ich schon bewusst wahrgenommen.“

Die Bayern sind in der vergangenen Woche mit einem 2:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Ein Ausscheiden hätte für Klub, Trainer und Spieler fatale Folgen haben können. Ein frühes Scheitern in der Königsklasse ist beim FC Bayern gleichbedeutend mit einer schlechten Saison.

Welchen Schwiegervater meint Nagelsmann? FCB-Coach führt Beziehung mit Ex-Bayern-Reporterin

Um wen es sich bei dem genannten Schwiegervater genau handelt, wollte der 35-Jährige nicht verraten. Nagelsmann hat sich im Sommer von seiner langjährigen Freundin und Ehefrau Verena getrennt und führt seitdem eine Beziehung mit der ehemaligen Bild-Bayern-Reporterin Lena Wurzenberger.

„Ich glaube, da gab es ja einige Spieler, die ihr Fett abgekommen haben“, sagte Nagelsmann über die Wutrede. Stichwort: „Flasche leer“. Trapattoni flippte damals wegen der laschen Einstellung seiner Spieler aus und nannte explizit Thomas Strunz, Mario Basler und Mehmet Scholl. „Es war auf jeden Fall eine legendäre Pressekonferenz“, erinnerte sich Nagelsmann, der nach einer perfekten Bayern-Woche eine Belohnung für seine Stars bereithält. (ck)