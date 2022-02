FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker – Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Spieler

Von: Christoph Klaucke

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem Spiel in Frankfurt viele Sorgen. © Imago

Die Pressekonferenz des FC Bayern mit Julian Nagelsmann: Der Trainer spricht vor dem Spiel gegen Frankfurt über den Angstgegner. Die FCB-PK im Live-Ticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann, Freitag, 12.30 Uhr.

Die Bayern müssen in der Bundesliga zum Angstgegner Eintracht Frankfurt.

Wir begleiten die FCB-PK mit Nagelsmann im Live-Ticker.

München - Der FC Bayern* ist am Samstagabend im Topspiel der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Die Bayern treffen in Hessen auf einen Angstgegner. Vor der Partie gibt Trainer Julian Nagelsmann seine Einschätzung ab - womöglich auch zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Wir begleiten die Pressekonferenz am Freitag um 12.30 Uhr im Live-Ticker.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker - Angstgegner Frankfurt wartet

Der FC Bayern hat zuletzt endlich wieder gewonnen. Die heftige 2:4-Ohrfeige in Bochum und das späte 1:1 in der Champions League bei RB Salzburg scheinen vorerst abgeschüttelt. Doch auch beim am Ende klaren 4:1 gegen Fürth offenbarten Nagelsmanns Bayern Schwächen in der Rückwärtsbewegung und mussten einem Rückstand hinterherlaufen. Mittlerweile sind es schon fünf Spiele in Folge mit mindestens einem Gegentor.

Ausgerechnet jetzt geht es zum Angstgegner Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern kassierte bei der Eintracht zuletzt zwei Pleiten am Stück - 1:5 im November 2019 und 1:2 im Februar 2021. Auch das letzte Duell in München im Oktober letzten Jahres ging mit 1:2 verloren. Entschlüsselt Julian Nagelsmann die Eintracht?

Video: FC Bayern - Leon Goretzka macht weiter Fortschritte Richtung Comeback

Verzichten muss Nagelsmann dabei definitiv auf seinen Anführer Thomas Müller, der zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Kapitän Manuel Neuer und Alphonso Davies fallen weiterhin aus. Bei Kingsley Coman besteht nach muskulären Problemen die Hoffnung auf ein Comeback, der Franzose nahm in dieser Woche das Training wieder auf. An seiner Rückkehr arbeitet auch Leon Goretzka, der nach seinen Patellasehnenproblemen erstmals seit langem wieder mit dem Ball trainieren konnte - sich aber noch gedulden muss.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker - Ukraine-Konflikt beschäftigt die Mannschaft?

Während sich der FC Bayern sportlich auf die schönste Nebensache der Welt vorbereitet - nämlich ein Fußballspiel - geht es in der Ukraine um Leben und Tod. Russland hat den Krieg erklärt und bombardiert seinen Nachbarn. Die schrecklichen Bilder gehen auch an den Bayern-Stars nicht vorbei. Thomas Müller ist fassungslos und zeigt ein altes Bild aus Kiew. Kosmopolit Nagelsmann hat zum Ukraine-Konflikt sicherlich auch eine Meinung.

Verfolgen Sie die Bayern-PK mit dem FCB-Trainer vor dem Spiel in Frankfurt am Freitag, um 12.30 Uhr hier im Live-Ticker.