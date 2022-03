Als Erbe von Klopp oder Guardiola: Engländer berichten von Nagelsmann-Interesse an der Premier League

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann wird in England mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Wird der FC-Bayern-Trainer Nachfolger von Klopp oder Guardiola?

München - Julian Nagelsmann gilt als Phänomen. Schon mit knapp 34 Jahren erfüllte sich der Landsberger seinen Traum und wurde Trainer beim FC Bayern - der wohl begehrteste Posten im deutschen Profifußball. Mit den Bayern gilt es für Nagelsmann erstmals einen Titel zu gewinnen. Wird dann der nächste Traum in die Tat umgesetzt? Nagelsmann liebäugelt offenbar mit der Premier League, wie tz.de berichtet.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 34 Jahre), Landsberg am Lech Größe: 1,9 m Ehepartnerin: Verena Nagelsmann (verh. 2018) Bisherige Teams: FC Bayern (seit 2021), RB Leipzig (2019 - 2021), TSG Hoffenheim (2016-2019) Vertrag bis: 30.06.2026

Julian Nagelsmann: Wunschtrainer des FC Bayern soll eine Ära prägen

Der FC Bayern München wollte Julian Nagelsmann unbedingt und Nagelsmann wollte nur zu den Bayern. Deshalb nahmen die Bosse im vergangenen Sommer richtig viel Geld in die Hand und zahlten inklusive Boni kolportierte 25 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig. Für ihren neuen starken Mann an der Seitenlinie verzichteten die Bosse somit wohl auch auf den ein oder anderen neuen Spieler-Transfer.

Nagelsmann solle beim FC Bayern eine Ära prägen, hieß es. Kein Wunder, dass Nagelsmann sein Arbeitspapier direkt bis zum Jahr 2026 unterzeichnete. Der Klub hat großes Vertrauen in die Fähigkeiten des 34-Jährigen, der noch den Beweis anstellen muss, Titel zu gewinnen. Bislang sieht es ganz gut aus: Die Bayern sind in der Bundesliga recht souverän an der Tabellenspitze und stehen in der Champions League im Viertelfinale, das frühe Aus im DFB-Pokal wurde als Betriebsunfall abgehakt.

FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann reizt offenbar ein Wechsel in die Premier League. © Frank Hoermann/Imago

Premier League lockt Nagelsmann - Manchester United zeigt Interesse

Julian Nagelsmann ist auch außerhalb Deutschlands heiß begehrt. Vor seiner Zusage beim FC Bayern wurde er immer wieder mit Klubs wie Real Madrid oder Manchester United in Verbindung gebracht. „In einer perfekten Welt, würde Julian Nagelsmann im Sommer zu Manchester United kommen“, verrät eine Quelle des englischen Mediums Sky Sports.

Ein Wechsel zu den Red Devils in naher Zukunft scheint aber komplett ausgeschlossen, auch wenn Nagelsmann die Premier League nach eigener Aussage eines Tages reizen würde. Manchester United scheiterte jüngst im Achtelfinale der Champions League und kämpft in der Premier League um die erneute Qualifikation zur Königsklasse.

Julian Nagelsmann angeblich offen für Liverpool und Manchester City

Ralf Rangnick, der Nagelsmann einst nach Leipzig lotste, fungiert bei Manchester United als Interimstrainer. Nach Saisonende soll er eine beratende Funktion im Klub übernehmen. Unwahrscheinlich, dass Rangnick Nagelsmann ein Engagement schmackhaft machen kann.

Nagelsmann würde dem Vernehmen nach ohnehin nur zu einem Klub gehen, mit dem er die Chance auf Titel hat. Einem Trainerjob beim FC Liverpool oder Manchester City stünde Nagelsmann dem Bericht zufolge offen gegenüber. Allerdings sind dort Jürgen Klopp und Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola seit Jahren in Amt und Würden.

Premier League als Traum: Nagelsmann eines Tages Nachfolger von Klopp oder Guardiola?

Nagelsmann als Nachfolger von Klopp oder Guardiola? Derzeit schwer vorstellbar, im schnelllebigen Fußballgeschäft in ein paar Jahren aber vielleicht schon Realität. Aktuell dürfte Nagelsmann vor den entscheidenden Wochen im Frühjahr aber ohnehin nur den FC Bayern im Kopf haben. Diesen will er während der Länderspielpause beim Snowboardfahren ein wenig frei bekommen. (ck)