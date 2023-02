Team-Sitzung ohne Trainer? Nagelsmann sorgt nach Bayern-Sieg für Verwirrung – Kimmich ahnungslos

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Doch es gibt Irritationen um ein angebliches Treffen in München ohne den Trainer. Julian Nagelsmann löst schließlich auf.

München/Mainz – Der Rekordmeister ist wieder in der Spur: Durch ein 4:0 (3:0) beim FSV Mainz 05 zieht der FC Bayern ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Die drohende Krise ist nach zuvor drei Unentschieden in Folge abgewendet – vorerst.

FC Bayern: Irritationen wegen angeblicher Spieler-Sitzung ohne Julian Nagelsmann

Auch dank eines starken Debüts des Münchner Neuzugangs Joao Cancelo, der von der tz die Note 1 bekam. Dennoch herrschte nach dem Weiterkommen in Rheinhessen kurzzeitig gehörig Verwirrung bei den Bayern.

Der Grund: Eine angebliche teaminterne Sitzung der Spieler – ohne Trainer Julian Nagelsmann. So erzählte es der FCB-Coach zumindest selbst. Anfangs. Oder er formulierte es zumindest entsprechend. Das Ganze stellte sich hinterher jedoch als ein großes Missverständnis heraus.

Der Reihe nach: „Sie haben sich zusammengesetzt und mal ohne den Trainer gesprochen. Jetzt wollen wir gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen“, sagte Nagelsmann direkt vor dem Auswärtsspiel bei den Nullfünfern bei Sky. Hatte die Mannschaft nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen also an der Säbener Straße in München Gesprächsbedarf ohne ihren Coach?

Julian Nagelsmann (r.) und Joshua Kimmich sorgte für viel Verwirrung nach dem Pokalspiel in Mainz. © IMAGO / Beautiful Sports / Revierfoto

Spieler-Sitzung ohne Julian Nagelsmann? Bayern-Star Joshua Kimmich ist verwundert

Dieser Eindruck drängte sich nach der Aussage des 35-jährigen Oberbayern zumindest auf. Einzig, Joshua Kimmich wusste hinterher nichts von einer angeblich teaminternen Sitzung ohne Nagelsmanns. „Wer hat das denn gesagt? Ich kann mich an keine Sitzung ohne den Trainer erinnern. Vielleicht haben die die Sitzung auch ohne mich gemacht“, erzählte der Sechser nach der Partie, ebenfalls bei Sky: „Wir hatten eine Sitzung, wo auch wir Spieler zu Wort gekommen sind. Aber da war der Trainer dabei.“

Da müssen Sie die Spieler fragen. Ich war nicht dabei. Es war kein offizieller Termin. (...) Vielleicht verraten sie es auch nicht.

Mit oder ohne Nagelsmann? Das war hier die Frage. „Da müssen Sie die Spieler fragen. Ich war nicht dabei. Es war kein offizieller Termin. Spieler kommen auch mal so in der Kabine zusammen. Vielleicht verraten sie es auch nicht“, meinte der Bayern-Trainer nach dem Sieg – entgegen Kimmichs Argumentation: „Es sind ja alles Männer, die reden auch mal miteinander.“ Gab es jetzt eine Sitzung ohne ihn – oder nicht?

Julian Nagelsmann: Bayern-Trainer löst in ARD Irritationen auf

Die Auflösung gab es schließlich im zweiten Anlauf im Interview mit der ARD. „Wir haben am Montag eine andere Analyse gemacht. Wir haben mehr die Spieler sprechen lassen, weil sie den Anspruch haben, die Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben offen alles angesprochen“, erklärte Nagelsmann schließlich im Ersten: „Was da alles genau angesprochen wurde, erzähle ich euch jetzt aber nicht.“ Bleibt festzuhalten: Es gab eine Sitzung. Und zwar mit Nagelsmann. Gesprochen und analysiert haben aber hauptsächlich die Spieler – und eben nicht er.

Das war letztlich alles. Und die ganze Aufregung umsonst. Substanzieller war da schon die zusammenfassende Schlussfolgerung Nagelsmanns: „Der Druck wird extrem groß, wenn du heute nicht gewinnst. Sowohl für mich als auch für die Mannschaft. So ist das bei Bayern München.“ Ein Glück haben sie gewonnen – noch mehr Verwirrung und Aufregung wäre nicht gut gewesen. (pm)