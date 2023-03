Das machte Nagelsmann einen Tag nach der Freistellung – „Waren total überrascht“

Von: Stefan Schmid

Während in München gerade die Vorstellung seines Nachfolgers beendet wurde, schaut sich Ex-FCB-Trainer Julian Nagelsmann ein Jugendspiel auf dem Land an.

München/Landsberg – Julian Nagelsmann, tags zuvor beim FC Bayern freigestellt, besucht mit Freundin Lena Wurzenberger seine Kumpels in der Heimat. Auf dem Plan: Fußball – spielen und schauen. Der 35-Jährige tauchte in Landsberg am Lech bei einem Jugendspiel auf, wo die anderen Anwesenden den berühmten Gast erst nach einiger Zeit erkannten und über dessen Talent staunten.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 (35 Jahre) in Landsberg am Lech Seit 24. März 2023 vom FC Bayern freigestellt Stationen als Spieler: FC Issing (Jugend), TSV 1860 München II, FC Augsburg II

Nach Tuchel-Vorstellung: Julian Nagelsmann kickt in Landsberg

Während in München gerade die Pressekonferenz zur Vorstellung von Thomas Tuchel endete, machte sich dessen zuvor freigestellter Vorgänger Julian Nagelsmann zum Landsberger Sportzentrum auf. Wie die Bild berichtet, besuchte er gemeinsam mit Freunden und seiner Liierten das B-Jugendspiel des TSV Landsberg gegen den Gautinger SC (5:2).

Doch so wirklich lange beließ es Nagelsmann nicht beim Zuschauen. Nach etwa 25 Minuten Spielzeit soll er mit seinen Kollegen auf dem angrenzenden Kleinfeld selbst das Spielen begonnen haben. Ob das Spiel, welches zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand, seinen Ansprüchen nicht genügte oder ob das ohnehin der Plan war und nur zufällig das Spiel lief, ist nicht überliefert.

Julian Nagelsmann muss die Seitenlinie beim FC Bayern nun Tuchel überlassen. © IMAGO / ActionPictures

Nagelsmann beeindruckt Landsberger Fans: „Richtig stark, was der noch am Ball kann!“

Dem gebürtigen Landsberger Nagelsmann gelang es bis zum Beginn des eigenen Freizeitkicks unerkannt zu bleiben. Erst für die sportliche Betätigung legte er seine Kapuzenjacke ab, die ihm bis dahin vor neugierigen Blicken geschützt hatte.

Mit seinem Fußballspiel konnte der berühmte Gast die Landsberger anscheinend überzeugen. Auch wenn Nagelsmann schon im Januar 2008 seine aktive Karriere beendete, attestierten ihm die Zuschauer durchaus noch fußballerische Finesse. „Richtig stark, was der noch am Ball kann!“, so das Urteil der eigentlich zum U17-Spiel angereisten Fans, laut der Bild.

Julian Nagelsmann zeigte auch während der Trainingseinheiten an der Säbener Straße ab und an fußballerische Einlagen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nagelsmann sorgt für Überraschung beim Mölders-Klub

Selbstverständlich hätte das Erscheinen von Nagelsmann auch ohne die Zurschaustellung der fußballerischen Fähigkeiten für genug Aufmerksamkeit gesorgt. „Wir waren alle total überrascht“, so die überlieferte Aussage des Landsberger Jugendtrainers Muriz Salemovic, bei dessen Schützlingen das Testspiel wohl nicht nur aufgrund des Sieges in besonderer Erinnerung bleiben wird.

Dabei sind sie beim TSV Landsberg die Fußballprominenz durchaus gewöhnt. Seit dieser Saison ist der ehemalige Löwen-Stürmer Sascha Mölders bei der ersten Mannschaft in der Bayernliga Süd als Spielertrainer aktiv, führt die Torschützenliste mit 21 Treffern an. Zu einem Aufeinandertreffen zwischen Nagelsmann und Mölders kam es wohl aber nicht, dies wäre sonst sicherlich auf einem der Social-Media-Accounts des umtriebigen Mölders-Clans dokumentiert worden. (sch)