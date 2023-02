„50.000 netto ist keine milde Strafe“: Nagelsmann zeigt Reue – und zieht kuriosen Düsenjet-Vergleich

Von: Patrick Mayer

Nach dem Gladbach-Ausraster gibt sich Julian Nagelsmann vor dem Topspiel des FC Bayern gegen Union Berlin selbstkritisch – übt aber auch Kritik.

München – Was Julian Nagelsmann nach dem 2:3 (1:1) der Münchner in Gladbach am 21. Spieltag loswerden wollte, sorgte in den folgenden Tagen für reichlich Aufsehen.

Der Trainer des FC Bayern motzte abfällig gegen das Schiedsrichtergespann um Referee Tobias Welz. „Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?“, wetterte Nagelsmann nach einer frühen Roten Karte gegen Dayot Upamecano (8. Minute) in der Mixed Zone. Nach einem kurzen Gespräch mit Welz wütete er: „Mein Gott, mein Gott! Ein weichgespültes Pack!“

Julian Nagelsmann: Bayern-Trainer entschuldigt sich erneut bei Schiri Tobias Welz

Es folgte eine saftige 50.000-Euro-Geldstrafe durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). An diesem Freitag (24. Februar) zeigte Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz der Bayern zum Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) Reue. Der 35-jährige Oberbayer entschuldigte sich ein weiteres Mal öffentlich bei den Schiedsrichtern.

In Rage: Trainer Julian Nagelsmann (li.) beim Auswärtsspiel des FC Bayern in Gladbach. © IMAGO/Laci Perenyi

„Das, was ich gesagt habe, war falsch, und das habe ich auch gleich nach dem Spiel gesagt, dass es ein Fehler war. Ich habe jetzt auch keine milde Strafe gekriegt. 50.000 netto ist jetzt keine milde Strafe, die ich aber akzeptiert habe, weil es ein Fehler war, was ich gesagt habe“, erklärt der Bayern-Trainer an der Säbener Straße.

Julian Nagelsmann: Bayern-Trainer hadert weiter mit Roter Karte gegen Dayot Upamecano

„In der Sache der Roten Karte sehe ich mich nach wie vor im Recht. Aber es tut nichts zur Sache, deswegen darf ich das trotzdem nicht sagen. Das war ein Fehler, das gestehe ich auch ein“, meinte der zuletzt viel kritisierte Nagelsmann: „Ich bin so. Ich möchte gerne gewinnen. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, werde ich emotional. Wenn ich nicht gewinne, werde ich auch emotional. Das muss ich besser kanalisieren als ich es gegen Gladbach gemacht habe. Dann muss ich auch nicht bezahlen und ich bekomme auch keine Strafe.“

Der Schiedsrichter hat auch keinen Düsenjet und kann 70 Meter in 0,2 Sekunden sprinten. Deswegen war er 60 Meter weg von der Aktion.

Er müsse sich in gewissen Situationen zügeln, erklärte er weiter, „weil ich auch keine vierte Gelbe Karte kriegen will. Sonst werde ich gesperrt. Mein Ziel ist es, bis zum Ende der Saison mit den drei (Gelben Karten aktuell, d. Red.) durchzukommen. Ich werde versuchen, meine Emotionen in andere Bahnen zu lenken.“

Julian Nagelsmann: Entschuldigung, aber auch Kritik an Schiri Tobias Welz

Dennoch sprach der Münchner Coach wiederholt an, dass er die Rote Karte gegen den französischen Verteidiger Upamecano nach einem Zweikampf mit dessen Landsmann Alassane Plea für überzogen hielt. Welz hatte die Szene als Notbremse gewertet, nachdem Plea ins Straucheln geraten war und hingefallen war. Die Münchner mussten fortan in Unterzahl spielen.

Folgenreiche Szene: Gladbachs Alassane Plea (li.) gerät nach einem Zweikampf mit Bayerns Dayot Upamecano ins Straucheln. © IMAGO/UWE KRAFT

Die Schiedsrichter hätten in vielen Situationen extremen Druck, referierte Nagelsmann nun: „In dieser Situation wird ein langer Ball von Gladbach gespielt, der 70 Meter überbrückt. Der Schiedsrichter hat auch keinen Düsenjet und kann 70 Meter in 0,2 Sekunden sprinten. Deswegen war er 60 Meter weg von der Aktion. Das kann man nicht wirklich sehen. Deswegen gibt es da auch keinen großen Vorwurf. Das ist menschlich, dass man nicht so schnell laufen kann.“

Zu den Diskussionen um seine Person meinte er: „Die Formel bei Bayern ist so einfach wie komplex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe. Wenn du nicht gewinnst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen.“ (pm)