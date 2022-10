Überfordert Bayern Nagelsmann? Trainer hinterfragt sich selbst

Von: Manuel Bonke

Der Druck auf den FC Bayern Trainer Julian Nagelsmann wächst. Vom Coach wird einiges erwartet – dabei sind die Voraussetzungen gerade eher ungünstig.

München – Julian Nagelsmann (35) begann mit der Fehler-Analyse nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund bereits auf dem Rückflug nach München. Und zwar an der Seite von Präsident Herbert Hainer (68), der im Flieger neben dem Cheftrainer des FC Bayern saß. „Ich kann nur sagen, er ist ein sehr reflektierter, sehr intelligenter Mann, der genau weiß, worauf es ankommt und was er zu tun hat“, lobte Hainer danach in der Sendung Blickpunkt Sport.

Rekordmeister FC Bayern legt die Latte für Nagelsmann hoch

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 hat Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister so einiges zu tun. Der Fußballlehrer wurde nach seiner Verpflichtung als eierlegende Wollmilchsau des Trainergeschäfts präsentiert. Sein Aufgabenprofil hatte es von Anfang an in sich: Nagelsmann sollte nicht nur Titel garantieren, sondern auch Talente aus dem Nachwuchs an die Profi-Mannschaft heranführen und dadurch für weniger Ausgaben für Superstars auf dem Transfermarkt sorgen. Oder anders formuliert: eine Ära prägen. „Deswegen haben wir ihm ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um mit Julian Nagelsmann was aufzubauen bei Bayern“, bestätigte Hainer nun erneut. Überfordern die Münchner Verantwortlichen Nagelsmann?



Die tz weiß: Nagelsmann hinterfragt sich permanent selbst, das gehört für ihn zum Trainerberuf. Aber er sieht durchaus Lösungswege aus der aktuellen Ergebniskrise.

FC Bayern Trainer Julian Nagelsmann gibt von der Seitenline Anweisungen. © Neundorf/Kirchner-Media/imago

Nach Transfersommer: Suboptimale Voraussetzungen für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Auch wenn diese Wege nicht immer einfach sind, denn einige Stars haben den Verein verlassen, seitdem Nagelsmann in München ist. Die Verträge von langjährigen Leistungsträgern wie David Alaba (30/Real Madrid), Niklas Süle (27/Borussia Dortmund) oder Robert Lewandowski (34/FC Barcelona), die den Verein in- und auswendig kannten, wurden nicht verlängert und durch namhafte Neuzugänge wie Dayot Upamecano (23), Matthijs de Ligt (23) oder Sadio Mané (30) ersetzt.

Vor allem im vergangenen Transfersommer wurde der Kader von Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) massiv umgebaut. Problem: Super­star Mané taucht zu häufig ab, de Ligt ist wegen seines anfänglichen Fitnessrückstands verletzungsanfällig, ebenso wie Noussair Mazraoui (24), und die Talente Mathys Tel (17) und Ryan Gravenberch (20) brauchen noch Zeit. Zeit, die Nagelsmann nicht hat, um aus seinen hoch veranlagten Individualisten eine Mannschaft mit Titel-Garantie zu bauen.

Hoeneß: „Ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt“

Es ist vor allem die mangelnde Chancenverwertung, die Nagelsmann und seinem Trainerteam Kopfzerbrechen bereitet – obwohl der Fokus im Training bereits seit knapp zwei Wochen vollends auf einem effizienten Torabschluss liegt. Und ausgerechnet jetzt entflammt die Stürmer-Diskussion neu.

„Ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt“, gab Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70) im BR-Stammtisch zu bedenken. Präsident Hainer gestand, dass das Thema in der Führungsetage ebenfalls präsent ist: „Ich glaube nicht, dass es primär eine Frage des Geldes ist, sondern es muss der richtige Spieler auf den Markt kommen. Der FC Bayern hat immer mit Mittelstürmer gespielt. Wenn es eine Gelegenheit für uns gibt, werden wir uns das sicher intensiver angucken.“ Die nächste Debatte rollt unaufhaltsam auf den Bayern-Trainer zu.