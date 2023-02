„Illustrer Kreis der Disziplinlosen“: Ex-Profi Hamann ätzt gegen den FC Bayern

Von: Patrick Freiwah

Verbockt der FC Bayern in dieser Saison drei Titel? Ex-Profi Hamann hält die Münchner für eine Ansammlung von disziplinlosen Fußballern. Auch Trainer Nagelsmann ist gemeint.

München – Der Bundesliga-Titelkampf ist spannend und das nicht nur aus Sicht des FC Bayern. Auch in den anderen zwei Wettbewerben – Champions League und DFB-Pokal besitzen die Münchner noch alle Chancen auf eine begehrte Trophäe.

Zuletzt gab es jedoch mit einer Niederlage in Mönchengladbach einen sportlichen Rückschlag – und auch abseits des Fußballplatzes wurden Aussetzer einzelner Akteure bekannt. Harsche Kritik gibt es für diese Fehltritte von einem bekannten Fußballexperten in seiner neuesten Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

FC Bayern: Hamann kritisiert disziplinlose Profis – und Trainer Nagelsmann

Dietmar Hamann, der zwischen 1993 und 1998 selbst das Trikot des deutschen Rekordmeisters trug, attestiert den Münchnern ein riesiges „Disziplin-Problem“. „Neuer fährt Ski im Risiko-Gebiet, Gnabry fliegt zur Modenschau, Sané macht sich nichts aus Pünktlichkeit“, erklärt der frühere Bayern-Profi über die Schlagzeilen der vergangenen Tage/Wochen.

Dazu kommt, dass die Serie unrühmlicher Verfehlungen am vergangenen Spieltag auch noch vom FCB-Trainer erweitert wurde: „Seit letzter Woche ist der Trainer auch in diesem illustren Kreis der Disziplinlosen“ – führt Hamann aus und meint die verbale Entgleisung von Julian Nagelsmann am Rande der 2:3-Pleite des FC Bayern bei der Borussia.

Dietmar Hamann bescheinigt dem FC Bayern Probleme hinsichtlich Disziplin - das betrifft auch Trainer Julian Nagelsmann. © MIS/Hübner/Imago

FCB mit Disziplinproblemen? „Spieler merken schnell, wenn sie alles machen können“

Hamann glaubt, dass ein zu lasches Vorgehen der sportlichen Führung gegenüber den FC-Bayern-Profis, die ein fürstliches Gehalt einstreichen, die sportlichen Ziele in Gefahr bringt. „Der Verein muss das in den Griff bekommen und vor allem Spieler, die sich öfter etwas zuschulden kommen lassen, bestrafen. Denn Fußballer merken schnell, wenn sie am Ende alles machen können, was sie wollen und damit quasi durchkommen“, prophezeit der 49-Jährige bei Sky Sport.

Andernfalls würden das die „vorbildlichen Profis“ im Münchner Kader wahrnehmen, was wiederum „Gift für den Teamgeist“ wäre, so Hamann weiter.

Union Berlin gleichauf mit Bayern München? „Werden kein großes Problem haben“

Aus Sicht der neutralen Fußballfans gibt es auch eine positive Prognose: Die elfte FC-Bayern-Meisterschaft in Folge hält der Uefa-Cup-Sieger von 1996 für äußerst fraglich. „Also, Dortmund ist heiß. Klar, die müssen noch nach München, genauso wie RB – Vorteil Bayern. Aber das wird bis zum Ende eng bleiben“, glaubt der Ex-Nationalspieler.

Eine Mannschaft hat der TV-Experte im Titelkampf gar nicht auf der Rechnung – den nächsten Gegner des FC Bayern: „Sportlich werden sie mit Union Berlin am Sonntag kein großes Problem haben. Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um auf die Überraschung des Jahres zu treffen. (....) Sie werden nach dem Spiel gegen Ajax auch noch müde sein. Ich glaube nicht, dass die ‚Eisernen‘ unter die ersten vier kommen.“ (PF)