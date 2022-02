Neuer Verein von Karim Adeyemi bereits klar? Bayern-Star Süle hat sich offenbar verplappert

Von: Momir Takac

Salzburgs Karim Adeyemi (l.) schirmt den Ball gegen Niklas Süle vom FC Bayern ab. © kolbert-press/Christian Kolbert / imago images

Wo spielt der umworbene Karim Adeyemi in der kommenden Saison? Bayern-Spieler Niklas Süle hat offenbar Insiderinformationen. Er hat sich wohl verquatscht.

München - Dass Karim Adeyemi auch in der kommenden Saison beim FC Salzburg in der österreichischen Bundesliga spielt, kann man nahezu ausschließen. Er ist einer der heißesten Talente Europas. Spitzenklubs des Kontinents wird ein Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.

Bei den Gerüchten ganz vorne dabei sind auch der FC Bayern sowie Borussia Dortmund. Der BVB gilt schon lange als Interessent an einem Transfer Adeyemis. Die Westfalen sollen im Poker auch die Nase vorn haben. In trockenen Tüchern ist freilich noch nichts. Das betonte auch Adeyemi selbst vor der Champions-League-Partie seines Klubs FC Salzburg gegen den FC Bayern: „Es ist nichts fix“.

Niklas Süle verriet offenbar künftigen Verein von Karim Adeyemi

Auch Adeyemis Trainer Matthias Jaissle rechnet mit einem Abgang seines Stars. „Es kann gut sein, dass er sich im Sommer verändert. Ich finde es wichtig, dass man als Trainer einen engen Draht zu seinen Spielern hat. Ich habe auch mit Karim einen offenen Austausch. Seine Entscheidungen sollten mich bei der Verkündung also nicht überraschen“, sagte Jaissle der Sport Bild.

Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann der deutsche Nationalspieler seinen Wechsel verkündet. Und vor allem sein Ziel. Ein möglicher künftiger Kollege könnte seinen neuen Verein jetzt schon verraten haben. Nach der CL-Partie des FC Bayern in Salzburg wurde bei einem Gespräch zwischen Adeyemi und dem Noch-Münchner Niklas Süle offenbar Mäuschen gespielt.

FC-Bayern-Spieler Süle klopft Adeyemi auf die Schulter und sagt: „Sehen uns im Sommer ...“

Beide Spieler mussten zur Doping-Kontrolle. Dort soll es zu einem Plausch gekommen sein, berichten die Salzburger Nachrichten. Zum Abschluss soll Süle Adeyemi in dem abgeschirmten Raum auf die Schulter geklopft und gesagt haben: „Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt in Dortmund.“

Zur Erinnerung: Süle hat seinen Wechsel vom FC Bayern zu Borussia Dortmund bereits verkündet. Wenn das Gespräch also tatsächlich so stattfand, trainieren und spielen Süle und Adeyemi ab dem Sommer gemeinsam beim BVB. Der deutsche Rekordmeister würde im Rennen um das Top-Talent leer ausgehen.